Ministerul Sănătății vrea să schimbe procedurile, pentru ca acestea să ajungă mai repede la pacienți. În plus, de acum și doctorii pot semnala atunci când nu au medicamentele necesare.

781 de medicamente apar în acest moment pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului notificate cu discontinuitate.

Cezar Irimia, președinte FABC: „Multe cazuri în care unele medicamente nu se mai justifică economic și sunt retrase și nu sunt înlocuite, discontinuitățile pot fi din cauză de aprovizionare, de lipsă de bani, importurile se fac foarte greu. Exportul paralel este legal, dar imoral”.

Iar aproape 100 de oameni au cerut ca tratamentele lor să fie aduse prin achiziție de nevoi speciale, prin UNIFARM - distribuitorul de stat. Sunt în principal de medicamente inovative, foarte scumpe.

Prof. dr. Alina Tănase, medic primar hematolog: „Pacientul te întreabă și când o să am medicamentul? medicament pe care l-am avut până luna trecută, frustrarea este foarte mare să ridici din umeri, să nu știi când poți să-i faci tratamentul standard”.

Adrian Dobre, director UNIFARM: „Sunt peste 10.000 de molecule, tot timpul există o moleculă care nu este disponibilă sau care este temporar indisponibilă. Pentru nevoile speciale sunt undeva între 2-3 zile și 2 săptămâni, dacă este adus medicamentul din America, Japonia, Canada, poate dura mai mult”.

Corespondent Știrile ProTV: „Sunt însă și tratamente care nu se găsesc la noi pentru că producătorii nu au cerut autorizație, iar procedura de achiziție este foarte complicată. Trebuie să treacă prin mai multe direcții ale Ministerului Sănătății, prin UNIFARM și Agenția Medicamentului. Ministerul Sănătății vrea să simplifice pașii, astfel încât Agenția să trimită solicitarea direct comisiilor de specialitate. Apoi AMNDMR eliberează autorizația și se face comanda. Un alt lucru care va fi modificat este acela că se vor putea face achiziții pe nevoie speciale atunci când stocurile ajung la 30%, nu la 10% cum este acum”.

Doctorii vor putea semnala mai ușor lipsa unui tratament, printr-un email către Colegiu, la adresa [email protected].

Dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România: „Colegiul va transmite cu celeritate către UNIFARM. Este nevoie de susținere din partea colegilor medici”.

Modificările ar trebui să simplifice achiziția medicamentelor și să prevină întreruperea tratamentelor necesare.