"Este esenţial ca aceste ţări (ce deţin arme nucleare) să respecte în mod strict moratoriile lor naţionale voluntare", a declarat diplomatului rus pentru ziarul Kommersant, potrivit EFE, citată de Agepres.

În acelaşi timp, a recunoscut că este "prea optimist" să se respingă complet reluarea testelor nucleare.

Potrivit lui Ulianov, aşa cum a declarat preşedintele rus Vladimir Putin, dacă Statele Unite sau orice altă ţară ar efectua teste nucleare, Rusia "ar trebui să adopte, de asemenea, contramăsuri adecvate şi proporţionale".

Rusia a revocat în noiembrie 2023 ratificarea Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare (CTBT), dar a asigurat că nu va efectua teste nucleare dacă şi SUA se vor abţine.

URSS a efectuat ultimul său test nuclear - opt încărcături cu o putere de 70 de kilotone - pe 24 octombrie 1990 în poligonul arctic Nova Zembla.

CTBT, adoptat de Adunarea Generală a ONU pe 10 septembrie 1996, a fost semnat de 188 de ţări, inclusiv Rusia, care l-a ratificat pe 30 iunie 2000.

Ţări precum SUA, China, Iran şi Israel nu l-au ratificat, în timp ce India, Pakistan, Coreea de Nord şi Siria nici măcar nu l-au semnat.