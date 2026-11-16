El s-a angajat să sprijine organizarea viitoarelor Jocuri Invictus pe teritoriul ucrainean, odată cu instaurarea păcii, relatează Reuters, preluat de news.ro.

Aceasta marchează a patra vizită a ducelui de Sussex în Ucraina de la declanşarea invaziei ruse din 2022. În cadrul deplasării, Prințul Harry a ajuns la Lviv, în vestul ţării, unde a luat cuvântul în faţa personalului medical al clinicii Superhumans, o instituţie specializată în îngrijirea răniţilor de război.

„Veţi câştiga războiul şi apoi veţi avea toate premisele pentru succes”, a declarat el sâmbătă în cadrul conferinţei. Din motive de securitate, această declaraţie a putut fi făcută publică abia după plecarea sa din Ucraina.

Pe parcursul vizitei, prinţul a asistat, de asemenea, la o sesiune de antrenament a jucătorilor de rugby în scaun cu rotile, care se pregătesc pentru ediţia viitoare a Jocurilor Invictus. Turneul, destinat militarilor şi veteranilor, a fost fondat de Harry în 2014, pe când activa încă în armată. Ucraina intenţionează să trimită 60 de concurenţi la competiţia ce va avea loc anul viitor în oraşul englez Birmingham.

Fiul mai mic al regelui Charles le-a transmis veteranilor răniţi speranţa ca, într-o zi, Ucraina să poată găzdui ea însăşi acest eveniment. „Când războiul se va termina şi când Ucraina va câştiga, vom fi gata să vă sprijinim în organizarea Jocurilor Invictus”, a subliniat el.

Deşi familia regală britanică evită, în mod tradiţional, să comenteze chestiuni politice, regele Charles şi alţi membri de rang înalt şi-au exprimat în mod constant sprijinul faţă de Ucraina. Harry, care nu mai face parte din nucleul activ al familiei regale, a adoptat o poziţie mai deschisă decât alţi membri ai dinastiei. Astfel, în timpul unei vizite anterioare, de la începutul acestui an, el a făcut un apel direct către preşedintele rus Vladimir Putin să pună capăt conflictului şi a solicitat măsuri suplimentare din partea Statelor Unite.