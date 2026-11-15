Este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, când atacurile se produc atât de aproape, la 4-5 mile marine de țărm.

La bordul vaselor, dronele au provocat incendii, însă marinarii au reușit să le stingă. Nimeni nu a fost rănit.

Sunt momente de panică surprinse pe Ali Najafov, una dintre cele trei nave atacate de drone în apropiere de portul Sulina.

Primul incident s-a produs la ora 21:10, când a fost lovit vasul EVIAPETROL 5, sub pavilion grecesc, aflat la 4 mile marine de țărmul românesc. O jumătate de oră mai târziu, era atacat cargoul MARSOL, din Saint Kitts and Nevis, situat la 5 mile de Sulina. Iar al treilea atac a vizat petrolierul ALI NAJAFOV, aflat la 12 mile în larg. Tot sub pavilion Saint Kitts and Nevis, acesta era încărcat cu 6.000 de tone de motorină.

Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor: „Probabil că așteaptă să intre aceste nave pe canalul Sulina. Se trage în niște nave fără niciun fel de apărare și nimeni nu intervine”.

Niciun marinar de pe cele trei nave nu a fost rănit. Atacurile au provocat incendii, dar oamenii au intervenit rapid și eficient.

Corespondent PRO TV: „Zona dintre Sfântu Gheorghe și Sulina a fost declarată periculoasă, iar navigatorilor li se recomandă să o evite. Cei care aleg totuși să treacă prin această zonă trebuie să își întărească măsurile de securitate la bord”.

Lucian Grigorescu, șef Direcția Hidrografică Maritimă: „Este foarte important ca toate companiile care tranzitează zona noastră să știe că există niște riscuri asociate cu obiecte plutitoare tot mai multe, cu obiecte care cad, obiecte periculoase: drone”.

Contraamiral si fost comandant de flotilă Sorin Learschi spune că navigația pe Marea Neagră a devenit tot mai periculoasă.

Sorin Learschi, contraamiral (r) de flotilă: „Rusia caută să creeze probleme privind siguranța navigației în bazinul de vest al Mării Negre, pentru a bloca accesul navelor către porturile Ucrainene. Creșterea taxelor și plății asigurărilor, reprezintă un risc care poate duce la creșteri de până la 15% din valoarea mărfii”.

Duminică după-amiază, o nouă alertă aeriană a fost emisă în județul Tulcea, după ce radarele Armatei au detectat o țintă în apropiere de granița cu Ucraina. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești, iar locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.