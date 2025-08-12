Mugur Isărescu: Măsurile fiscale sunt necesare și trebuie continuate în condiții de stabilitate politică și pace socială

12-08-2025 | 19:26
Vârful scumpirilor va fi în septembrie, după cum a anunțat marți guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu.

Ștefana Todică

Inflația se va apropia atunci de 10 procente, potrivit prognozei BNR, mult mai mult decât s-a estimat inițial, ca urmare a creșterii TVA și accizelor.

Totuși, guvernatorul BNR susține că, deși dureroase, măsurile fiscale care susțin aceste scumpiri sunt necesare și trebuie continuate „în condiții de stabilitate politică și pace socială”.

Primul șoc în creșterea prețurilor a fost liberalizarea pieței de energie electrică.

Banca Națională a estimat un plus de 2 procente la inflație. Următoarele două șocuri, majorarea cotelor TVA și a accizelor, vor aduce încă 2 procente.

Mugur Isărescu
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

Prognoză BNR: inflația va atinge 10%, apoi va scădea

Prin urmare, cele trei măsuri înseamnă o inflație mai mare cu 4 procente. Banca Națională prognozează un vârf al scumpirilor în septembrie, când inflația anuală ar urma să se apropie de 10%, apoi să coboare ușor la 8,8% la finalul anului. Unii analiști economici sunt chiar mai pesimiști.

Adrian Codirlașu, președinte CFA România: „S-ar putea deja din august să vedem inflație exprimată în două cifre, iar apoi vor veni efectele de runda a doua. Orice bun sau serviciu are în componența sa, sau pentru a-l transporta, fie electricitate, fie gaz, fie combustibil, și aceste creșteri vor duce la creșterea ulterioară a prețului. S-ar putea undeva la 12–14%, undeva poate în octombrie, noiembrie.”

La asta s-ar putea adăuga și tendința unor comercianți de a scumpi mai mult decât este justificat de context. De exemplu, acest salon de manichiură a anunțat creșteri de prețuri de 10%.

Isărescu: România trebuie să continue reducerea deficitului

Pe de altă parte, măsurile fiscale de reducere a deficitului au readus credibilitatea țării și trebuie continuate, spune guvernatorul Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale: „În condiții de stabilitate politică și pace socială. Bineînțeles că măsurile sunt dureroase și creează reacții, dar trebuie să înțelegem că erau absolut necesare și că cocoașa așa trece și s-ar putea ca la sfârșitul perioadei de 12 luni să intrăm în creștere economică mai puternică, mai sustenabilă, așa cum s-a întâmplat după 2010.”

Dar măsurile au dus deja și la o scădere a consumului, care, în paralel cu o încetinire a industriei europene, de care depinde și industria de la noi, ne aduc și un risc de recesiune în perioada următoare.

Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale: „Trebuie contrabalansată cu ceva, ca să nu intri în recesiune, și miza este absorbția fondurilor europene. România probabil că va merge cel puțin în următoarele 12 luni cu o creștere undeva între 0 și 1%. E prognoza mea și trebuie să vă spun că este pe bază de nasometru, nu avem prea multe date.”

Pe de altă parte, guvernatorul BNR a mai spus că va evita o creștere a dobânzilor.

Mugur Isărescu, despre trecerea României la euro: „Peste cinci sau şapte ani mai discutăm”
Stiri Economice
Mugur Isărescu, despre trecerea României la euro: „Peste cinci sau şapte ani mai discutăm”

România ar putea îndeplini condițiile pentru a adera la UE abia după ce își stabilizează finanțele, a explicat, marți, Mugur Isărescu. Guvernatorul BNR spune că, din 2015, România nu mai respectă condițiile necesare aderării la euro.

Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”
Stiri Economice
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu susține că România nu se află în prezent în recesiune economică, chiar dacă țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar major și o scădere masivă a economiei.

Mugur Isărescu, despre creșterea inflației: ”Avem o cocoașă frumușică, ca să zic așa. În septembrie probabil va fi vârful”
Stiri Economice
Mugur Isărescu, despre creșterea inflației: ”Avem o cocoașă frumușică, ca să zic așa. În septembrie probabil va fi vârful”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat, marți, raportul trimestrial asupra inflaţiei, care în prezent este în creștere. Oficialul Băncii Naționale a declarat că economia României se confruntă în prezent cu câteva șocuri majore.

Adrian Vasilescu: Dacă BNR ar fi lăsat cursul în voia pieței, ”deprecierea leului ar fi fost cu adevărat istorică”
Stiri Economice
Adrian Vasilescu: Dacă BNR ar fi lăsat cursul în voia pieței, ”deprecierea leului ar fi fost cu adevărat istorică”

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Mugur Isărescu, a explicat că dacă nu ar fi fost întreprinse măsuri urgente de către BNR și ar fi lăsat cursul în voia pieţei, deprecierea leului ar fi fost cu adevărat istorică.

Ieșiri istorice de bani din România: „Nicăieri în lume capitalul nu iubește declarații de tip naționalizări, confiscări”
Stiri Economice
Ieșiri istorice de bani din România: „Nicăieri în lume capitalul nu iubește declarații de tip naționalizări, confiscări”

"Stăm cu arma la picior", a spus Mugur Isărescu, în așteptarea formării unui nou Guvern care are misiunea să reducă rapid deficitul bugetar.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

