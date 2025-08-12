Mugur Isărescu: Măsurile fiscale sunt necesare și trebuie continuate în condiții de stabilitate politică și pace socială

Inflația se va apropia atunci de 10 procente, potrivit prognozei BNR, mult mai mult decât s-a estimat inițial, ca urmare a creșterii TVA și accizelor.

Totuși, guvernatorul BNR susține că, deși dureroase, măsurile fiscale care susțin aceste scumpiri sunt necesare și trebuie continuate „în condiții de stabilitate politică și pace socială”.

Primul șoc în creșterea prețurilor a fost liberalizarea pieței de energie electrică.

Banca Națională a estimat un plus de 2 procente la inflație. Următoarele două șocuri, majorarea cotelor TVA și a accizelor, vor aduce încă 2 procente.

Prognoză BNR: inflația va atinge 10%, apoi va scădea

Prin urmare, cele trei măsuri înseamnă o inflație mai mare cu 4 procente. Banca Națională prognozează un vârf al scumpirilor în septembrie, când inflația anuală ar urma să se apropie de 10%, apoi să coboare ușor la 8,8% la finalul anului. Unii analiști economici sunt chiar mai pesimiști.

Adrian Codirlașu, președinte CFA România: „S-ar putea deja din august să vedem inflație exprimată în două cifre, iar apoi vor veni efectele de runda a doua. Orice bun sau serviciu are în componența sa, sau pentru a-l transporta, fie electricitate, fie gaz, fie combustibil, și aceste creșteri vor duce la creșterea ulterioară a prețului. S-ar putea undeva la 12–14%, undeva poate în octombrie, noiembrie.”

La asta s-ar putea adăuga și tendința unor comercianți de a scumpi mai mult decât este justificat de context. De exemplu, acest salon de manichiură a anunțat creșteri de prețuri de 10%.

Isărescu: România trebuie să continue reducerea deficitului

Pe de altă parte, măsurile fiscale de reducere a deficitului au readus credibilitatea țării și trebuie continuate, spune guvernatorul Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale: „În condiții de stabilitate politică și pace socială. Bineînțeles că măsurile sunt dureroase și creează reacții, dar trebuie să înțelegem că erau absolut necesare și că cocoașa așa trece și s-ar putea ca la sfârșitul perioadei de 12 luni să intrăm în creștere economică mai puternică, mai sustenabilă, așa cum s-a întâmplat după 2010.”

Dar măsurile au dus deja și la o scădere a consumului, care, în paralel cu o încetinire a industriei europene, de care depinde și industria de la noi, ne aduc și un risc de recesiune în perioada următoare.

Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale: „Trebuie contrabalansată cu ceva, ca să nu intri în recesiune, și miza este absorbția fondurilor europene. România probabil că va merge cel puțin în următoarele 12 luni cu o creștere undeva între 0 și 1%. E prognoza mea și trebuie să vă spun că este pe bază de nasometru, nu avem prea multe date.”

Pe de altă parte, guvernatorul BNR a mai spus că va evita o creștere a dobânzilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













