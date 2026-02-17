Grindeanu a fost întrebat dacă există vreo variantă de reducere a cuantumului impozitelor şi taxelor locale, aşa cum au cerut cei de la UDMR.

"Există o variantă de lucru susţinută de toată lumea. În câteva zile va fi prezentată. Noi am susţinut. E vorba, în primul rând, de a regla acele eliminări. Au fost eliminate acele excepţii, de exemplu pe vechimea caselor. Se dădea o excepţie, dacă era o casă de 100 de ani atunci aveai 50% reducere. Dacă era de 50 de ani, aveai 30% şi aşa mai departe. Acele excepţii au fost eliminate. Din punctul nostru de vedere şi al UDMR, pentru că ei au propus şi noi am susţinut, aceste lucruri trebuie să revină şi vor fi prezentate. Deci, da. Există mari şanse ca aceste impozite locale să fie reduse", a spus preşedintele PSD la România TV.

El a adăugat că PSD şi UDMR au propus, de asemenea, ca pentru persoanele cu dizabilităţi să se reducă impozitul pe casă şi pe maşină cu 50%.

Ce a răspuns prim-ministrul

Ilie Bolojan a răspuns public presiunilor făcute de UDMR și PSD legate de reducerea taxelor și impozitelor locale care au crescut începând cu 1 ianuarie 2026 și al căror cuantum a generat nemulțumiri în rândul populației și tensiuni în coaliție.

Premierul a explicat faptul că a discutat propunerea avansată de Kelemen Hunor, președintele UDMR, și a adăugat că un răspuns pe această temă „nu poate fi simplu”. Ilie Bolojn a mai susținut că România s-a angajat să crească impozitele pe proprietate, cuantumul acestor majorări fiind decis de administrațiile locale.

În ceea ce privește scăderile de taxe și impozite, cerute de UDMR și PSD, Ilie Bolojan a adăugat că „e un atribut al administrației locale să poată să crească sau să scadă impozitul și putem vedea cum se poate corecta în aceste situații. Ar trebui să facem asta în termen scurt, înainte de aprobarea bugetului”.

Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal. Primarii de municipii au calculat o creștere a impozitelor de 80%, dar în funcție de vechimea locuinței, în unele cazuri este o dublare sau chiar triplare față de 2025. UDMR, care a fost de acord în 2025 cu măsura de majorare a taxelor și impozitelor, îi cere, acum, premierului Ilie Bolojan ”să permită autorităților locale să reducă impozitele în limitele nivelurilor locale prevăzute de lege până la aprobarea bugetelor lor și să reintroducă scutiri fiscale”.