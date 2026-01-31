În ciuda temperaturii scăzute, oamenii s-au adunat pe platoul din centrului municipiului şi au scandat lozinci împotriva UDMR, a primarului Korodi Attila şi i-au acuzat pe politicieni că nu le reprezintă interesele.



"E ruşinos. E foarte ruşinos ce face guvernul acesta cu noi. Şi şefii noştri (Consiliul Local, UDMR - n.red.) (...) Încă nu ştiu cu cât a crescut impozitul. Eu o să plătesc în decembrie, dacă plătesc, în ultimele zile, ca să nu mai poată cheltui. Până acum, în fiecare an, în ianuarie am achitat pentru tot anul, acum nu mai fac asta. E un fel de protest. Am 79 de ani, am muncit o viaţă întreagă (...) şi nu ne permitem să mergem la o excursie, trăim de la o zi la alta. (...) Şi Miercurea-Ciuc a ajuns acolo că nu mai e oraş locuibil. Trebuie să ne gândim să ne mutăm undeva unde trăim mai liniştiţi", a spus Abraham Arpad, unul dintre protestatari.

Nemulţumiri și critici din partea femeilor și persoanelor cu dizabilităţi

O femeie prezentă la protest a susţinut că politicenii locali nu mai reprezintă interesele oamenilor şi că i-au trădat "pe secui, pe unguri, pe români", singura soluţie fiind demisia acestora.



La protest au fost prezenţi şi mai mulţi reprezentanţi ai asociaţiilor persoanele cu dizabilităţi, care au acuzat Guvernul că a eliminat facilităţile fiscale pentru această categorie socială care şi aşa trăieşte sub limita subzistenţei.



Aceştia purtau pancarte pe care se putea citi: "Nu noi am distrus economia ţării", "Ne-aţi luat dreptul la viaţă" sau "Şi noi am fi vrut să ne naştem sănătoşi".



"Am fost scutiţi de taxe şi impozite la o casă, la o maşină şi la un teren. Şi asta a retras-o, fiindcă copiii cu handicap, copiii bolnavi sunt de vină de această situaţie în care ţara se află”, a afirmat Pal Istvan Csaba, din partea asociaţiei care-i poartă numele fiului său, David.



Acesta a criticat Guvernul, din care face parte şi UDMR, formaţiune despre care a spus că nu a făcut nimic pentru această zonă, iar judeţele din Ţinutul Secuiesc "au fost trase înapoi".



"În 35 de ani a căpuşat tot ce este, ce se mişcă aici. Dacă nu eşti UDMR-ist, eşti blocat, eşti tras înapoi. Nu poţi să faci nimic", a susţinut Pal Istvan Csaba.



János Menyhárt, organizatorul protestului, a citit un discurs în limbile maghiară şi română, punctând faptul că nu este vorba de un eveniment de partid, ci de o manifestare civică în care muncitori, familii şi pensionari spun: "A ajuns cu răbdarea!".

Oamenii cer viață sigură și taxe reduse la minimum

"În ultimele săptămâni am văzut acest lucru la Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi astăzi la Miercurea-Ciuc. Oamenii nu vor să facă politică, ci să trăiască în siguranţă şi cu predictibilitate. Cererea noastră principală este clară: taxele şi impozitele locale trebuie reduse la minimum permis de lege. În vremuri de inflaţie şi criză a traiului, nu trebuie să fie pusă povara pe cetăţeni. Problema nu este doar nivelul taxelor, ci şi faptul că recent au fost eliminate facilităţi fiscale care protejau pe cel mai vulnerabili. S-au ridicat scutiri de la impozite pentru oameni care nu cer beneficii, ci şansa la o viaţă demnă. Este deosebit de inacceptabil că persoanelor cu dizabilităţi li s-au ridicat scutirile fiscale, deşi tocmai aceştia se confruntă zilnic cu costuri suplimentare. Nu este nevoie de creşteri de taxe, ci de eliminarea lor. În special impozitul pentru prima casă trebuie eliminat", a transmis János Menyhárt.



Acesta a spus că dacă se vorbeşte de restricţii, atunci toată lumea trebuie să participe.



"Salariile consilierilor locali şi ale funcţionarilor nu pot fi intangibile. Dorim o împărţire echitabilă a poverii", a spus acesta.



De asemenea, János Menyhárt a reamintit şi faptul că referendumul din 2009 privind reducerea numărului de parlamentari la 300 nu a fost pus în aplicare, deşi voinţa populară a fost exprimată clar şi validată de Curtea Constituţională.



El a cerut transparenţă bugetară şi a acuzat faptul că se măresc bugetele instituţiilor publice în timp ce cetăţenii sunt tot mai împovăraţi.



La rândul său, liderul AUR Harghita, Burus Viorel, a transmis că participă la protest în calitate de simplu cetăţean şi consideră că este nevoie de demisia clasei politice de la Bucureşti.

Avertisment pentru primar: strângere de semnături pentru demitere

Acesta i-a spus primarului Korodi Attila că, dacă în două săptămâni Consiliul Local nu va lua o decizie referitoare la taxe şi impozite, se va începe strângerea de semnături "pentru demitere".



Primarul Korodi Attila, alături de viceprimarul Bors Bela şi o parte dintre consilierii UDMR, a stat în faţa oamenilor pe parcursul citirii discursurilor, după care s-a adresat protestatarilor, fiind întrerupt de numeroase ori de scandarea unor lozinci precum: "Demisia", "Korodi-pleacă!", "UDMR-pleacă", "UDMR-Iuda", "În 30 de ani nu aţi făcut nimic", "Unde sunt locurile de muncă?".



De altfel, protestul de la Miercurea-Ciuc nu a fost doar unul împotriva taxelor şi impozitelor, fiind exprimate nemulţumiri şi faţă de lipsa de echitate, degradarea nivelului de trai sau abandonarea categoriilor vulnerabile.



Primarul Korodi Attila a stat de vorbă cu toţi cei care au dorit să îi adreseze întrebări.



Ulterior, acesta a declarat presei că protestul este unul justificat şi că oamenii şi-au exprimat, pe bună dreptate, nemulţumirea faţă de majorările aplicate, care în foarte multe cazuri au un impact dur asupra familiilor.



Korodi a mai spus că eliminarea prin lege a facilităţilor existente până acum pentru clădirile vechi, imobilele supraetajate şi persoanele cu dizabilităţi a generat dificultăţi reale, iar pentru numeroase familii acest efort financiar a devenit o problemă serioasă.



"Este o situaţie reală. Sunt foarte multe familii unde creează o problemă acest efort financiar. Şi pe bună dreptate au ieşit în stradă", a spus Korodi.



Acesta a mai precizat că se aşteaptă clarificări de la Ministerul Finanţelor dacă taxele pot fi reduse şi a punctat că pentru persoanele cu handicap se va acorda, la nivel local, un ajutor social care să compenseze eliminarea facilităţilor.

Planuri pentru reducerea coeficienților de impozitare

De asemenea, în cazul în care nu vor exista suficiente pârghii de intervenţie, se are în vedere ca anul viitor să se acţioneze inclusiv asupra coeficienţilor de impozitare.



"Dacă nu avem marjă de activitate în alte zone, atunci pentru anul viitor musai să lucrăm chiar dacă coeficienţii sunt aproape de nivelul minim, dar musai să lucrăm şi cu aceştia ca să mai ducem mai jos, pentru că eliminarea acestor facilităţi a creat foarte multe probleme", a mai spus Korodi.



Referitor la nemulţumirile la adresa UDMR şi solicitările oamenilor privind ieşirea formaţiunii de la guvernare, Korodi a spus că Uniunea parte dintr-un Guvern care a fost nevoit să adopte şi măsuri dificile.



"UDMR face parte dintr-un Guvern care ia şi decizii foarte brutale. Şi sunt situaţii în care trebuie să ai şi această analiză. Zona s-a dezvoltat, dar întotdeauna e loc de mai bine şi întotdeauna este o chestiune foarte delicată - când e momentul, sau care e momentul, ce vine după? Acestea deja colegii trebuie să le decidă", a conchis Korodi Attila.

