Scumpiri din prima zi a anului: Taxe și impozite mai mari, accize majorate. Ce se schimbă pentru firme

România a intrat în 2026 cu schimbări fiscale profunde care vor afecta atât consumatorii, cât și companiile, totul începând cu cel de-al doilea pachet de reforme fiscal-bugetare al Guvernului Ilie Bolojan.

Măsurile includ majorări de taxe și accize, reguli noi pentru mediul de afaceri și actualizări ale impozitelor locale, într-un efort al statului de a crește veniturile bugetare și de a ajusta sistemul fiscal la realitățile economice actuale.

Impozite locale mai mari și modificări fiscale pentru persoane fizice

Un element esențial al Pachetului 2 este majorarea impozitelor pe proprietate, atât pentru case, cât și pentru terenuri. Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitul pe case a crescut semnificativ, pe fondul unei recalculări a bazei de impozitare prevăzute în Codul fiscal. Rezultatul estimat este o majorare de până la 80% față de nivelurile anterioare, după ce se include și ajustarea cu rata inflației din 2024.

Pe lângă aceste creșteri generale, în unele localități se aplică și taxe suplimentare pentru locuințele cu valoare mare, ceea ce accentuează impactul fiscal pentru proprietarii de imobile scumpe.

Vom plăti mai mult și pentru mașini. Impozitul auto se va calcula după reguli noi, care țin cont și de norma de poluare.

De exemplu, pentru o mașină mică, de 1.000 de cm3 și Euro 6, proprietarul va plăti aproximativ 82 de lei pe an. Un motor de aproape 2.000 cm3, Euro 5, înseamnă 265 de lei. Iar un motor mare, de aproape 3.000 cm3, chiar și Euro 6, urcă la 2.264 de lei anual.

Pentru mașini mai vechi, sumele sunt și mai mari: pentru un SUV cu motor de 2,5 litri și Euro 3 - 1.150 de lei, iar pentru o mașină mică de 1,2 litri, Euro 4, aproape 113 lei.

Creșteri de accize la alcool și carburanți

Una dintre componentele ce vor afecta direct buzunarul consumatorilor este majorarea accizelor la băuturi alcoolice și la combustibili, măsură care va servi atât drept sursă de venit pentru buget, cât și ca instrument de ajustare a cerințelor europene. Acciza pe bere, de exemplu, va urca la 5,83 lei/hl grad Plato, de la 5,30 lei anterior, iar pentru vinuri acciza va fi de 11 lei/hl, de la 10 lei.

În cazul combustibililor, accizele vor fi mai ridicate pentru benzină și motorină, ceea ce se va reflecta în costurile la pompă: acciza pentru benzină cu plumb va crește la 3.598,98 lei/1.000 litri, iar pentru motorină la 2.804,29 lei/1.000 litri.

Schimbări pentru companii: conturi de plăți și impozit minim redus

Pentru mediul de afaceri, 2026 aduce două schimbări importante:

Companiile vor fi obligate să dețină un cont de plăți în România sau la Trezoreria Statului pe toată durata activității, iar în absența acestuia o firmă poate fi declarată inactivă sau chiar dizolvată dacă nu se reactivează în termene stabilite de lege.

Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), introdus prin lege, va fi redus la 0,5% pentru anumite categorii de contribuabili mari, ceea ce reflectă o intenție de a tempera povara fiscală în unele segmente ale mediului de afaceri. În același timp, pentru microîntreprinderi este menținută o plafonare de 1%.

Aceste schimbări vin alături de alte prevederi care privesc procedurile de eșalonare la plată, unde se impune prezentarea contractelor de fidejusiune — o măsură menită să întărească recuperarea datoriilor statului și să reducă riscul de neplată.

Taxe noi, „taxa pe Temu” și ajustări pentru economie

Pe lângă majorările de accize, alte taxe se vor aplica de la începutul anului viitor. Printre acestea se numără o taxă fixă de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 euro provenite din afara Uniunii Europene, destinat să aducă venituri suplimentare la buget din comerțul online internațional.

De asemenea, aplicarea Mecanismului de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM) va introduce costuri suplimentare pentru materiile prime importate din afara UE, ceea ce va majora semnificativ prețurile materialelor de construcție pe plan intern, potrivit analizelor industriei.

CBAM reprezintă un cost suplimentar pentru materiile prime şi produsele semifinite provenite din state non-UE. Acest cost va fi transferat, etapizat, în preţurile materialelor şi, ulterior, în costul final al construcţiilor.

Impactul asupra românilor și al economiei

În ansamblu, pachetul de măsuri fiscale adoptat de Guvern marchează o ajustare semnificativă a sarcinilor fiscale atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. Creșterile de accize și impozite locale, noile reguli privind conturile de plăți pentru firme și taxele adiționale vor influența prețurile la consum, costurile de operare ale companiilor și modul în care contribuabilii își gestionează finanțele.

