Scumpiri din prima zi a anului: Taxe și impozite mai mari, accize majorate. Ce se schimbă pentru firme

Stiri actuale
01-01-2026 | 17:46
Oameni pe stradă
Shutterstock

România a intrat în 2026 cu schimbări fiscale profunde care vor afecta atât consumatorii, cât și companiile, totul începând cu cel de-al doilea pachet de reforme fiscal-bugetare al Guvernului Ilie Bolojan.

autor
Mihai Niculescu

Măsurile includ majorări de taxe și accize, reguli noi pentru mediul de afaceri și actualizări ale impozitelor locale, într-un efort al statului de a crește veniturile bugetare și de a ajusta sistemul fiscal la realitățile economice actuale.

Impozite locale mai mari și modificări fiscale pentru persoane fizice

Un element esențial al Pachetului 2 este majorarea impozitelor pe proprietate, atât pentru case, cât și pentru terenuri. Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitul pe case a crescut semnificativ, pe fondul unei recalculări a bazei de impozitare prevăzute în Codul fiscal. Rezultatul estimat este o majorare de până la 80% față de nivelurile anterioare, după ce se include și ajustarea cu rata inflației din 2024.

Pe lângă aceste creșteri generale, în unele localități se aplică și taxe suplimentare pentru locuințele cu valoare mare, ceea ce accentuează impactul fiscal pentru proprietarii de imobile scumpe.

Vom plăti mai mult și pentru mașini. Impozitul auto se va calcula după reguli noi, care țin cont și de norma de poluare.

Citește și
sedinta de guvern
Guvernul s-a reunit în ultima şedinţă din 2025. Concediile medicale vor fi verificate mai strict. Ce alte măsuri s-au luat

De exemplu, pentru o mașină mică, de 1.000 de cm3 și Euro 6, proprietarul va plăti aproximativ 82 de lei pe an. Un motor de aproape 2.000 cm3, Euro 5, înseamnă 265 de lei. Iar un motor mare, de aproape 3.000 cm3, chiar și Euro 6, urcă la 2.264 de lei anual.

Pentru mașini mai vechi, sumele sunt și mai mari: pentru un SUV cu motor de 2,5 litri și Euro 3 - 1.150 de lei, iar pentru o mașină mică de 1,2 litri, Euro 4, aproape 113 lei.

Creșteri de accize la alcool și carburanți

Una dintre componentele ce vor afecta direct buzunarul consumatorilor este majorarea accizelor la băuturi alcoolice și la combustibili, măsură care va servi atât drept sursă de venit pentru buget, cât și ca instrument de ajustare a cerințelor europene. Acciza pe bere, de exemplu, va urca la 5,83 lei/hl grad Plato, de la 5,30 lei anterior, iar pentru vinuri acciza va fi de 11 lei/hl, de la 10 lei.

În cazul combustibililor, accizele vor fi mai ridicate pentru benzină și motorină, ceea ce se va reflecta în costurile la pompă: acciza pentru benzină cu plumb va crește la 3.598,98 lei/1.000 litri, iar pentru motorină la 2.804,29 lei/1.000 litri.

Schimbări pentru companii: conturi de plăți și impozit minim redus

Pentru mediul de afaceri, 2026 aduce două schimbări importante:

  • Companiile vor fi obligate să dețină un cont de plăți în România sau la Trezoreria Statului pe toată durata activității, iar în absența acestuia o firmă poate fi declarată inactivă sau chiar dizolvată dacă nu se reactivează în termene stabilite de lege.

  • Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), introdus prin lege, va fi redus la 0,5% pentru anumite categorii de contribuabili mari, ceea ce reflectă o intenție de a tempera povara fiscală în unele segmente ale mediului de afaceri. În același timp, pentru microîntreprinderi este menținută o plafonare de 1%.

Aceste schimbări vin alături de alte prevederi care privesc procedurile de eșalonare la plată, unde se impune prezentarea contractelor de fidejusiune — o măsură menită să întărească recuperarea datoriilor statului și să reducă riscul de neplată.

Taxe noi, „taxa pe Temu” și ajustări pentru economie

Pe lângă majorările de accize, alte taxe se vor aplica de la începutul anului viitor. Printre acestea se numără o taxă fixă de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 euro provenite din afara Uniunii Europene, destinat să aducă venituri suplimentare la buget din comerțul online internațional.

De asemenea, aplicarea Mecanismului de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM) va introduce costuri suplimentare pentru materiile prime importate din afara UE, ceea ce va majora semnificativ prețurile materialelor de construcție pe plan intern, potrivit analizelor industriei.

CBAM reprezintă un cost suplimentar pentru materiile prime şi produsele semifinite provenite din state non-UE. Acest cost va fi transferat, etapizat, în preţurile materialelor şi, ulterior, în costul final al construcţiilor.

Impactul asupra românilor și al economiei

În ansamblu, pachetul de măsuri fiscale adoptat de Guvern marchează o ajustare semnificativă a sarcinilor fiscale atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. Creșterile de accize și impozite locale, noile reguli privind conturile de plăți pentru firme și taxele adiționale vor influența prețurile la consum, costurile de operare ale companiilor și modul în care contribuabilii își gestionează finanțele. 

Sursa: ProTV / Agerpres

Etichete: benzina, accize, taxe si impozite, ilie bolojan, fiscalitate,

Dată publicare: 01-01-2026 17:17

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Mașina pentru care românii vor plăti din 2026 un impozit fix de 40 de lei. Ce impozite se reduc
Stiri Sociale
Mașina pentru care românii vor plăti din 2026 un impozit fix de 40 de lei. Ce impozite se reduc

Impozitele locale se majorează anul viitor şi se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, potrivit Codului Fiscal.

Guvernul s-a reunit în ultima şedinţă din 2025. Concediile medicale vor fi verificate mai strict. Ce alte măsuri s-au luat
Stiri Politice
Guvernul s-a reunit în ultima şedinţă din 2025. Concediile medicale vor fi verificate mai strict. Ce alte măsuri s-au luat

Înainte ca noul an vină cu majorări de taxe și impozite pentru populație și firme, Guvernul a stabilit, marți, într-o ședință, noi măsuri.

Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri
Stiri actuale
Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri

Dacă sunteți posesorul unei mașini cu motor hibrid, pregătiți-vă să achitați taxe mai mari, de anul viitor. Impozitul se va calcula în funcție de puterea motorului.

Consilierul premierului: Nu mai sunt necesare creșteri de taxe. Am depășit criza economică
Stiri Economice
Consilierul premierului: Nu mai sunt necesare creșteri de taxe. Am depășit criza economică

Consilierul premierului Ionuţ Dumitru a declarat că nu mai sunt necesare creşteri de taxe şi impozite în momentul de faţă, nici pentru anii următori, pentru că ceea ce trebuia făcut s-a făcut şi trebuie să luăm o pauză.

Cu cât vor crește impozitele auto de la 1 ianuarie, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele auto de la 1 ianuarie, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică

De la 1 ianuarie, cei care au maşini vor plăti impozite mai mari. Sunt vizate și autoturismele electrice și hibride, care până acum erau parțial sau total scutite.

Recomandări
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru
Stiri actuale
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru

Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României.

Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion
Stiri externe
Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion

Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, că "zeci de persoane au murit" în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans-Montana.

Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea
Stiri Economice
Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea

Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiilor interne, rămânând doar câteva ţări membre UE care nu au adoptat încă moneda unică. România nu poate face acest pas din cauza finanțelor publice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28