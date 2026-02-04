Premierul a explicat faptul că a discutat propunerea avansată de Kelemen Hunor, președintele UDMR, și a adăugat că un răspuns pe această temă „nu poate fi simplu”. Ilie Bolojn a mai susținut că România s-a angajat să crească impozitele pe proprietate, cuantumul acestor majorări fiind decis de administrațiile locale.

Ilie Bolojan a explicat faptul că decizia guvernului din decembrie legată de taxele și impozitele locale a stabilit un nivel minim și că primăriile au fost cele care au să crească cuantumul dărilor. În această situație, a subliniat premierul, legea le dă dreptul de a face astfel de creșteri, dar nu și de a micșora taxele.

În ceea ce privește scăderile de taxe și impozite, cerute de UDMR și PSD, Ilie Bolojan a adăugat că „e un atribut al administrației locale să poată să crească sau să scadă impozitul și putem vedea cum se poate corecta în aceste situații. Ar trebui să facem asta în termen scurt, înainte de aprobarea bugetului”.

„Am discutat cu dl Kelemen Hunor azi. Răspunsul nu poate fi dat foarte simplu, e o problemă complexă. România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai mare, fiecare localitate a avut o marjă de apreciere. Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea mașinilor, de exemplu. Unele primării au ajuns în situația ca impozitul stabilit să fie mai mare decât nivelul minim stabilit de lege și ar vrea să revină, dar legea nu le permite să scadă. Eu cred că e un atribut al administrației locale să poată să crească sau să scadă impozitul și putem vedea cum se poate corecta în aceste situații. Ar trebui să facem asta în termen scurt, înainte de aprobarea bugetului. A fost un an deosebit din punct de vedere al impozitelor, din cauza contestărilor la CCR”, a declarat Ilie Bolojan

UDMR cere reducerea taxelor și impozitelor locale

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, UDMR a transmis că inițiază o ”revizuire a impozitelor locale”.

Conform sursei citate, această decizie a fost luată din cauza ”furiei și dezamăgirii” oamenilor, după aplicarea noilor taxe locale din 2026.

Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal. Primarii de municipii au calculat o creștere a impozitelor de 80%, dar în funcție de vechimea locuinței, în unele cazuri este o dublare sau chiar triplare față de 2025.

UDMR, care a fost de acord în 2025 cu măsura de majorare a taxelor și impozitelor, îi cere, acum, premierului Ilie Bolojan ”să permită autorităților locale să reducă impozitele în limitele nivelurilor locale prevăzute de lege până la aprobarea bugetelor lor și să reintroducă scutiri fiscale”.