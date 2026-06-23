Guvernul Veștea a căzut la vot. AUR și UDMR au părăsit sala, cabinetul a ratat învestirea cu 44 de voturi. Dacă la începutul ședinței părea relaxat și încrezător, Adrian Veștea nu a mai așteptat rezultatul oficial al votului. Împreună cu miniștrii cabinetului său, a părăsit sala înainte de anunțarea rezultatului.

Adrian Veștea, prim-ministru respins de Parlament: „Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa.”

La începutul ședinței, și liderii PSD erau convinși că Guvernul va trece de vot.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Stați că se separă apele! Stați cuminți!”

Printre cei care și-au anunțat susținerea s-a aflat și deputatul neafiliat Gigi Becali.

Gigi Becali, deputat neafiliat: „Ce-am promis, așa fac.”

Reporter: „Ce-ați promis?”

Gigi Becali: „Ce a propus președintele, aia votez!”

Numai că socoteala făcută după negocierile de la sediul AUR, unde Adrian Veștea s-a deplasat în ciuda asigurărilor date anterior de președintele Nicușor Dan că nu va exista o înțelegere cu formațiunea lui George Simion, nu s-a potrivit cu realitatea din plen.

Inițial, liderul AUR a lăsat impresia că parlamentarii partidului vor vota după propria opțiune.

George Simion, președintele AUR: „Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul.”

Doar pentru câteva secunde.

George Simion, președintele AUR: „Însă eu și toți oamenii din această sală, care nu sunt trădători, ne ridicăm în picioare și părăsim această sală sinonimă cu trădarea.”

Toți parlamentarii AUR au ieșit din sală. În aceste condiții, nici calculele făcute de Adrian Veștea și nici apelurile telefonice din ultimele ore nu l-au mai putut ajuta să obțină majoritatea necesară.

Și UDMR a ales să nu participe la vot.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Banalizarea răului totdeauna începe cu un pas mic. Există un singur om care astăzi a câștigat. Felicitări, George Simion! Ai dat șah și mat!”

Cum prezența în sală s-a redus semnificativ, numărarea voturilor s-a încheiat rapid. Guvernul Veștea a obținut doar 189 de voturi pentru, cu 44 mai puține decât cele 233 necesare învestirii.

Robert Sighiartău, secretar general PNL: „Guvernul trădării a căzut. Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală.”

Eșecul cabinetului deschide și discuția despre posibilitatea alegerilor anticipate.

Corespondent Știrile ProTV: „Cu Guvernul Veștea picat se îndeplinește prima condiție pentru organizarea alegerilor anticipate.”

Dacă și următoarea propunere de premier va fi respinsă de Parlament, președintele ar putea dizolva Legislativul și convoca alegeri anticipate. Ar fi o premieră în istoria postdecembristă a României.

Diana Buzoianu, deputat USR: „Am fi putut și putem încă să avem anticipate. Să nu ne fie frică de români.”

Guvernul Veștea devine astfel al treilea cabinet din istoria României care nu reușește să obțină votul de învestire al Parlamentului, după guvernul condus de Lucian Croitoru în 2009 și cel propus de Dacian Cioloș în 2021.