”Oamenii s-au săturat de acest circ (...) Nu ei au provocat problema, ei au nevoie de o ţară care să funcţioneze. Acum nu mai trebuie să ne gândim cine a greşit cât de mult, ci trebuie să găsim punctul în care putem ajunge la un numitor comun”, este de părere liderul UDMR, potrivit News.ro.

El a făcut din nou apel la partide, aşa cum afirmă că a făcut şi la negocieri, să lase deoparte resentimentele şi să depună eforturi pentru a găsi o soluţie.

”Dacă nu găsim o soluţie, furia oamenilor se va îndrepta împotriva noastră. Dar o problemă şi mai gravă este că ţara ar putea deveni de neguvernat. Cu cât prelungim mai mult această criză, cu atât se întăresc cei care, de fapt, nu au nicio soluţie”, a mai declarat Kelemen Hunor, referindu-se din nou la câştigul electoral al lui George Simion şi al AUR.

Liderul UDMR avertizează că, între timp, ţara stagnează: ”Fără un guvern cu competenţe depline, ministerele se blochează, nu se pot adopta decrete de urgenţă, nu se pot iniţia noi legi, iar riscul ca România să piardă fonduri europene creşte. Ceea ce pierdem de acolo trebuie compensat din altă parte: din împrumuturi sau din măsuri de austeritate. De aceea, nu este indiferent cât va dura această paralizie politică”.