"M-am referit numai la acel moment. Şi acel moment, pe conţinutul discuţiilor, nu declaraţiile publice de la ieşire, ci conţinutul discuţiilor dinăuntrul negocierilor, unde au fost atâţia oameni, a fost foarte clară schimbarea de discurs. Adică a fost explicit: PNL susţine un Guvern minoritar PSD. A fost explicit, adică răspuns la întrebare, inclusiv după aceea au urmat nişte întrebări: ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecţii", a afirmat Nicuşor Dan, întrebat, într-o conferinţă de presă, despre schimbarea poziţiei PNL şi dacă l-a minţit liderul PNL, Ilie Bolojan.

El a adăugat că i-ar fi plăcut ca liberalii să spună "onest" că şi-au reconsiderat poziţia.

"Mi-ar fi plăcut, în mod onest, să se spună: ne-am reconsiderat poziţia, să nu intervină toată dezbaterea asta inutilă, asta e tot", a spus Nicuşor Dan.

Poziţia sa este că toate partidele participă la discuţii despre formarea Guvernului: "Toată lumea discută aici, nu am ce să le reproşez partidelor, inclusiv ieri au discutat".

Vineri, preşedintele Nicuşor Dan a transmis că partidele au revenit la "blocajul politic", după ce PNL se angajase marţi să voteze un Guvern minoritar PSD, însă ulterior şi-a schimbat poziţia.

"Am revenit la blocajul politic pe care marţi îl credeam depăşit. În baza poziţiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorităţi parlamentare: Guvern minoritar PSD. Marţi, PNL s-a angajat să voteze un Guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări faţă de programul de guvernare. De marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia", a scris Nicuşor Dan vineri pe reţeaua X.

În replică, PNL a transmis, tot atunci, că poziţia partidului şi a preşedintelui formaţiunii, Ilie Bolojan, a fost aceeaşi în discuţiile cu partenerii, în consultările oficiale şi în declaraţiile publice şi rămâne aceeaşi, menţionând că pentru liberali "consecvenţa şi respectarea cuvântului dat sunt mai importante decât orice dispută politică".