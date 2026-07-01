De cealaltă parte, Ilie Bolojan spune că PNL nu își schimbă mandatul de negociere și exclude acordarea unui "cec în alb" PSD. Iar cei din AUR au decis să nu participe la votul de învestire pentru niciun guvern propus de șeful statului, pe care vor să-l suspende.

În viziunea PSD, rocada la guvernare este acceptabilă doar dacă social-democrații desemnează primul premier, iar PNL preia conducerea Guvernului în a doua etapă. Sorin Grindeanu susține că acordul politic este finalizat și că formațiunea sa este pregătită să îl semneze.

”Sorin Grindeanu, președintele PSD: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să îl semneze și el.

Reporter: Cu orice măsură?

Sorin Grindeanu: Acum, pe loc, îl semnez, să vină Bolojan, cu Fritz, să îl semneze și ei.

Reporter: Inclusiv în ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar?

Sorin Grindeanu: Tot, tot. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să îl semneze și să voteze guvern minoritar PSD”.

”Nouă ne este foarte clar că domnul Grindeanu nu se ține de promisiuni”

Ilie Bolojan a anunțat însă că nu va accepta condiții impuse de PSD, atât timp cât social-democrații au fost cei care au dat guvernul jos. Mai mult, acordul politic trebuie să conțină măsuri clare de reducere a deficitului.

Ilie Bolojan, președintele PNL: ”Nu se poate să dai un certificat în alb unui partid sau unui candidat care pe parcursul acestor luni nu și-a respectat înțelegerile. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru-dreapta unui guvern PSD. Nu s-a reținut partea de acord politic și condiția de bun simț”.

USR exclude ca prima variantă de premier să fie Sorin Grindeanu și spune că nu are încredere în promisiunile făcute de PSD.

Radu Mihaiu, vicepreședinte USR: ”Nouă ne este foarte clar că domnul Grindeanu nu se ține de promisiuni, ce semnează, semnează degeaba. Este teribil de greu să acceptăm așa ceva fără niște garanții foarte serioase”.

Între timp, Consiliul Național de Conducere al AUR a votat să înceapă discuțiile cu celalalte formațiuni și să inițieze procedura de suspendare a președintelui. AUR a decis și că parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul de învestire pentru un eventual guvern propus de președinte.