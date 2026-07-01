Sorin Grindeanu a anunțat că acceptă ”rotativa” PNL-Siegfried Mureșan cu o condiție: ”Atâta timp cât începe cu PSD”

Întrebat de jurnaliști dacă ”preferă” criza politică sau caută să încheie un acord cu PNL-USR-UDMR - ”ori alegerile anticipate” - Grindeanu a declarat că ”România are nevoie rapid de un guvern, și un guvern cu puteri depline”.

”Soluția este de a avea un guvern cu puteri depline. Și eu cred că asta este scenariul pe care trebuie să mergem cu toții. Cine crede că e responsabil în momentul ăsta. Cine nu, sigur că poate să aibă fel de fel de alte scenarii”, a spus liderul PSD.

Jurnalist: Și în privința reciprocității rotativei, sunteți de acord cu ea, dar nu cu Siegfried Mureșan ca premier din partea polului de dreapta? Sau acceptați și varianta de premier Siegfried Mureșan?

Sorin Grindeanu: ”Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă, atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat. Asta este ceea ce am spus și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun la ... ca și candidat de prim-ministru. Nu e o chestiune pe care să o transform într-o bătălie personală și nu mă interesează să fac acest lucru. Ceea ce mă interesează și ceea ce interesează Partidul Social Democrat este să găsim rapid o soluție.

Noi am spus, să spunem, cadrul în care putem fi parte acelei soluții, și nu l-am spus astăzi, am spus de la început și nu ne schimbăm. Asta e ceea ce am propus de acum două luni aproape. Asta este ceea ce spunem și astăzi, nimic schimbat. Alții și-au schimbat punctul de vedere, nu noi.”

Recent, Partidul Social Democrat a transmis printr-un comunicat de presă că Siegfried Mureşan ”nu trebuie să ajungă şi nu va ajunge prim-ministru” pentru că a ajuns europarlamentar ”cu banii din corupţie”.

La rândul său, Mureșan a afirmat că Uniunea Europeană nu va uita că PSD, sub conducerea lui Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13.