Sorin Grindeanu a anunțat că acceptă ”rotativa” PNL-Siegfried Mureșan cu o condiție: ”Atâta timp cât începe cu PSD”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
62586734

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, miercuri, într-o conferință de presă, întrebat dacă acceptă ”varianta de premier Siegfried Mureșan”, că este de acord cu ”rotativa” PNL, doar dacă ”începe cu Partidul Social Democrat”.

autor
Cristian Matei

Întrebat de jurnaliști dacă ”preferă” criza politică sau caută să încheie un acord cu PNL-USR-UDMR - ”ori alegerile anticipate” - Grindeanu a declarat că ”România are nevoie rapid de un guvern, și un guvern cu puteri depline”.

”Soluția este de a avea un guvern cu puteri depline. Și eu cred că asta este scenariul pe care trebuie să mergem cu toții. Cine crede că e responsabil în momentul ăsta. Cine nu, sigur că poate să aibă fel de fel de alte scenarii”, a spus liderul PSD.

Jurnalist: Și în privința reciprocității rotativei, sunteți de acord cu ea, dar nu cu Siegfried Mureșan ca premier din partea polului de dreapta? Sau acceptați și varianta de premier Siegfried Mureșan?

Sorin Grindeanu: ”Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă, atâta timp cât începe cu Partidul Social Democrat. Asta este ceea ce am spus și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun la ... ca și candidat de prim-ministru. Nu e o chestiune pe care să o transform într-o bătălie personală și nu mă interesează să fac acest lucru. Ceea ce mă interesează și ceea ce interesează Partidul Social Democrat este să găsim rapid o soluție.

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Noi am spus, să spunem, cadrul în care putem fi parte acelei soluții, și nu l-am spus astăzi, am spus de la început și nu ne schimbăm. Asta e ceea ce am propus de acum două luni aproape. Asta este ceea ce spunem și astăzi, nimic schimbat. Alții și-au schimbat punctul de vedere, nu noi.”

Recent, Partidul Social Democrat a transmis printr-un comunicat de presă Siegfried Mureşan ”nu trebuie să ajungă şi nu va ajunge prim-ministru” pentru că a ajuns europarlamentar ”cu banii din corupţie”.

La rândul său, Mureșan a afirmat că Uniunea Europeană nu va uita că PSD, sub conducerea lui Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13.

Grindeanu, despre acordul politic cu PNL: ”Acum pe loc, îl semnez! Să vină Bolojan să-l semneze”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că acordul politic între partidele din fosta coaliţie a fost acceptat de toată lumea şi nu acolo s-au blocat lucrurile, el anunţând că acum, pe loc, îl semnează, cu toate condiţiile.

Potrivit liderului PSD, acel acord a fost acceptat de toată lumea şi nu acolo s-au blocat lucrurile".

"Nu avem niciun fel de problemă în a discuta, în a găsi punctul comun într-un acord de acest tip, de guvernare sau politic. Noi am fost deschişi în a găsi o soluţie în toate aceste săptămâni", a subliniat preşedintele PSD.

Despre acuzaţiile lui Ilie Bolojan că nu a fost de acord cu prevederile din acel acord politic, Sorin Grindeanu a răspuns:

"Stop! Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze şi el. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan, cu Fritz, să-l semneze şi ei. Tot. Am spus, acum pe loc îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze şi să voteze guvern minoritar PSD", a mai spus Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

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Sursa: StirilePROTV News.ro

Etichete: sorin grindeanu, PSD, PNL, guvern, rotativă,

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