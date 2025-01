Kelemen Hunor: Călin Georgescu a aparținut rețelei Caraman. Mihai Caraman, spionul comunist care a penetrat NATO

Mihai Caraman, primul șef al SIE, a fost un spion comunist din serviciul extern (DIE) care a penetrat NATO și a furnizat informații către KGB.

”Eu am văzut următorul lucru și cred următorul lucru despre asta. Pe de o parte, ce am spus la început, că în spatele lui Georgescu se află o rețea de rezerviști care acoperă societatea în toate direcțiile, și aceștia și-au căutat un candidat, și au mobilizat. Pe de altă parte, în mod evident a fost acolo acel om care s-a prezentat ca anti-sistem, deși el este omul vechiului sistem, el nu este anti-sistem, el este omul vechiului sistem, întrucât el în 1986 (în perioada comunistă – n.red.) a învățat la New York și Londra, ceea ce nu a fost posibil pentru oricine, și este evident că a aparținut acelei rețele în mod dovedit, el a și declarat că mentorul său a fost Mircea Malița, care Malița poate fi descris prin rețeaua Caraman”, a spus Kelemen Hunor, conform g4media.ro.

Mihai Caraman a fost primul șef al SIE. El a fost dublu agent, lucrând pentru regimul comunist din România și pentru Rusia (KGB). El a penetrat NATO în anii 50-60 ai secolului trecut și a transmis informațiile și către KGB. Caraman a stârnit un scandal internațional când a reușit să racoleze mai mulți angajați NATO, cu ajutorul cărora a obținut informații și documente secrete ale Alianței Nord-Atlantice.

Informațiile obținute atunci de Caraman pentru Securitate (poliția politică a regimului comunist) erau date mai departe serviciului secret rus, temutul KGB, potrivit unui material biografic publicat pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului.

După ce breșa de securitate NATO a fost descoperită, Caraman a fost expulzat de autoritățile franceze și și-a continuat cariera în Securitatea internă.

Citește mai multe pe g4media.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: