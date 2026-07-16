La întâlnire participă reprezentanţi ai fostei coaliţii de guvernare: Rareş Hopincă (PSD), Ciprian Ciucu şi Florin Roman (PNL), Radu Mihaiu (USR), Cseke Attila (UDMR) şi Gheorghe Nacov (Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale).

Codul Urbanismului, aflat în Parlament din iunie 2023, este blocat de mai multe luni în Comisia pentru administrație publică din Camera Deputaților, după ce partidele nu au reușit să ajungă la un acord asupra mai multor prevederi. Proiectul urmărește să unifice legislația privind amenajarea teritoriului, urbanismul și construcțiile, cu scopul de a reduce birocrația și de a simplifica procedurile administrative.

Adoptarea Codului Urbanismului este însă un jalon din PNRR, iar legea trebuie aprobată până la 31 august 2026 pentru ca România să nu piardă peste un miliard de euro din fondurile europene.

Situația este complicată și de calendarul parlamentar. Deputații și senatorii se află în vacanță în lunile iulie și august, astfel că, în cazul în care partidele vor ajunge la un compromis, va fi necesară convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea proiectului.

Surse politice susțin că negocierile privind Codul Urbanismului au fost diferite față de cele purtate pentru alte proiecte legislative care țin de PNRR, deoarece președintele Nicușor Dan vrea să fie implicat direct în discuții, având în vedere referendumul privind urbanismul pe care l-a organizat când era primar general al Bucureștiului.

Referendumul din București, inițiat în 2024 de Nicușor Dan, primar general atunci, a stabilit că decizia privind emiterea autorizațiilor de construire să revină Primăriei Generale. Inițiativa a avut ca obiectiv central transferarea competenței de autorizare a construcțiilor către primarul general, în locul primăriilor de sector. De asemenea, referendumul a vizat și schimbarea modului de repartizare a fondurilor între Primăria Capitalei și primăriile de sector.