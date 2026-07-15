Ilie Bolojan îi dă o lecție legislativă lui Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a spus că nu sunt proiecte PNRR în Parlament

Stiri Politice
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Grindeanu bolojan facebook
colaj foto / Facebook

Premierul demis, Ilie Bolojan, care este și președinte al PNL, l-a ironizat, miercuri, pe fostul său partener de coaliție guvernamentală, liderul PSD Sorin Grindeanu, după ce acesta a afirmat că nu există niciun proiect de lege ”privind restanțele PNRR”.

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Bolojan a prezentat câteva capturi foto cu proiectele legislative care se află în prezent în dezbatere parlamentară, precum și o listă cu proiectele ”care trebuie depuse în Parlament”.

Astfel, printre proiectele care se află acum în procedură parlamentară în Senat se află următoarele ”proiecte de bază necesare pentru îndeplinirea jaloanelor PNRR”:

- ”Propunerea legislativã privind instituirea unui mecanism de recompensare a performantei pentru personalul autoritätilor administratiei fiscale si vamale care functioneazã in subordinea Ministerului Finantelor cu atributii in colectarea veniturilor bugetului general consolidat, precum si pentru modificarea unor acte normative.”

- ”Propunere legislativã pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ”.De asemenea, în Camera Deputaților se află următoarele proiecte:- ”Proiect de Lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor”

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- ”Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2026 privind unele măsuri pentru decarbonizarea sectorului energetic”

- ”Proiect de lege pentru pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012”.

De asemenea, premierul demis, Ilie Bolojan, explică în mesajul său ”de ce e vitală pentru România adoptarea legilor PNRR”:

1. Pentru a putea termina investițiile. Cei peste 4,5 miliarde de euro nerambursabili, pe care îi mai avem la dispoziție dacă adoptăm legile, sunt banii pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie sau blocuri de locuințe anvelopate. Aceste investiții vor dezvolta economic zonele conectate, vor asigura standarde europene în sănătate sau educație și vor face mai bună viața românilor din multe comunități.

2. Pentru a ne putea finanța împrumuturile la costuri rezonabile. Fondurile din PNRR acționează ca un motor de creștere economică. Fără ele, agențiile de rating și investitorii își pot pierde încrederea în țara noastră. Efectul ar fi creșterea costurilor de împrumut, nu doar pentru stat, ci și pentru firme și cetățeni, iar fondurile de investiții ar ocoli România. Trebuie să evităm acest pericol!”

Sorin Grindeanu: ”Go, Bolo!”

Precizările lui Ilie Bolojan vin la scurt timp după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis într-un mesaj public, tot pe Facebook, că a ”verificat acum în tot aparatul administrativ al Camerei Deputaților”, iar ”parlamentarii puterii nu au depus NICIUN proiect de lege privind restanțele din PNRR.”

Cum se poate convoca sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus?!” - s-a întrebat Grindeanu.

În continuare, el i-a certat pe ”aleșii PNL și USR” pentru că nu s-au ocupat de aceste proiecte legislative până acum, referitoare la PNRR.

Cum Guvernul demis nu mai poate depune inițiative la Parlament, era de datoria aleșilor PNL și USR să facă acest lucru. Nu au făcut-o! Cine blochează miliardele de euro pentru România?! Reamintesc că la Camera Deputaților am trecut deja 4 legi vitale în 24 de ore, în ultima zi de sesiune parlamentară, în timp ce Senatul condus de dreapta a dormit pe el și a picat alte două proiecte. Propagandei bolojeniste iar o să i-o ia algoritmul razna, dar ce anume blochează PSD dacă premierul demis, Pâslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciunul dintre proiectele restante?! Între timp, INS ne anunță că salariul mediu SCADE de la o lună la alta, în timp ce inflația este la peste 10%. Go, Bolo!”, a afirmat Grindeanu.

Unde s-au blocat miliardele din PNRR pentru modernizarea școlilor. Multe proiecte riscă să nu fie terminate la timp

Sursa: StirilePROTV

Etichete: sorin grindeanu, ilie bolojan, PNRR,

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