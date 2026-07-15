Deocamdată, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan continuă duelul pe tema trimiterii celor șase legi în Parlament pentru dezbateri și vot. Legea salarizării bugetare rămâne mărul discordiei.

Șase legi trebuie să fie dezbătute și votate în Parlament într-o sesiune extraordinară, pentru ca România să pună mâna pe 5 miliarde de euro de la Comisia Europeană. Deși vacanța deputaților și senatorilor era în plan să se întrerupă săptămâna viitoare, treaba se amână pentru finalul lunii.

Legea salarizării bugetarilor, blocajul din Parlament

Legea care reformează salarizarea bugetarilor este respinsă de social-democrați și sindicate, care spun că nu vor vota un proiect despre care nu știu mai nimic. Așa că are șanse infime să treacă de vot. România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR dacă acest jalon nu este îndeplinit.

Sorin Grindeanu acuză pe Facebook că parlamentarii puterii nu au depus niciunul dintre cele șase proiecte de lege la Parlament. Astfel, sesiunea extraordinară nu poate fi convocată.

Prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, i-a dat replica tot în online președintelui PSD. Șeful Guvernului a prezentat stadiul legilor și susține că două proiecte nu sunt depuse, iar unul trebuie retrimis. Bolojan susține că jaloanele ușoare au fost rezolvate, iar cele dificile au fost amânate de autorități.

În orice caz, pentru fiecare lege, Comisia Europeană trebuie să-și dea acordul, un alt motiv care ar putea întârzia adoptarea pachetului.

Ambasadorul SUA, întâlniri cu liderii politici

În tot acest timp, ambasadorul Statelor Unite face un tur în forță prin birourile liderilor partidelor, în contextul crizei politice. Darryl Nirenberg s-a întâlnit ieri cu Dominic Fritz, iar astăzi cu Sorin Grindeanu.

Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite la București: „Avem încredere totală în instituțiile democratice ale României pentru a ajunge la o rezolvare a acestei probleme și a celor viitoare. Relația noastră dintre România și America va rămâne puternică și va deveni și mai puternică.”

Joi, la Palatul Cotroceni, reprezentanții partidelor discută cu președintele Nicușor Dan forma finală a legii care reglementează codul urbanismului.