Ilie Bolojan: „Nu ar trebui să existe prescripţie pentru faptele grave de corupţie”. Grindeanu: „E părerea domniei sale”

Stiri Politice
17-12-2025 | 18:08
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a apreciat, miercuri, că nu ar trebui să existe prescripţie pentru faptele grave de corupţie.  

autor
Mihaela Ivăncică

El a menţionat însă că această măsură nu ar trebui extinsă şi pentru fapte de gravitate mai mică, fără relevanţă pentru societate.

"Prescripţia unor fapte generează în mod cert o nemulţumire din partea cetăţenilor. Şi aici trebuie văzut cum putem evita astfel de situaţii. Un alt aspect important ţine de cum se formează completele, de delegări, de detaşări, în aşa fel încât să ai complete stabile, care dau sentinţe. Cred că este important de asemenea să vedem de ce în speţe identice, la instanţe diferite, au sentinţe diferite, în aşa fel încât să evităm aceste situaţii. Sigur că apar şi probleme legate de răspunderea magistraţilor, de promovarea în sistemul de justiţie. (...) Fără să fiu un specialist în materie juridică, consider că cel puţin pentru fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie", a spus prim-ministrul, pentru Digi FM.

Ilie Bolojan a atras atenţia şi asupra faptului că, prin durata prea mare a proceselor, sentinţa îşi pierde din rolul educativ şi social.

"Cu cât o sentinţă se dă mai aproape de data în care s-a întâmplat fapta, cu atât rolul ei de educaţie, de a nu face un lucru... memoria socială reţine legătura. În momentul în care trei cinci-şapte ani, oamenii nu mai ştiu de ce s-a dat o sentinţă, care este speţa, pentru că a dispărut din memoria socială", a precizat el.

Citește și
Ilie Bolojan, bani, lei
Guvernul premierului Ilie Bolojan se gândește să reducă cuantumul ajutoarelor de șomaj: ”Trebuie să descurajăm nemunca”

Premierul a reamintit că s-a decis formarea unui grup care să analizeze toate aceste probleme şi să propună soluţii, alături de reprezentanţi ai CSM. Rezultatele ar urma să fie implementate fie printr-o iniţiativă parlamentară, fie printr-un proiect de lege promovat de Guvern.

Încrederea cetățenilor în politică și justiție

"Cetăţenii României au încredere scăzută în două lumi: în lumea politică, din care fac şi eu parte, şi în lumea justiţiei. Aceste aspecte sunt confirmate prin sondaje de opinie, prin încrederea în instituţii. Aceasta este o realitate pe care nu o putem ocoli şi trebuie să vedem fiecare ce facem pentru a recâştiga încrederea cetăţenilor", a declarat Bolojan.

Pe de altă parte, Bolojan a precizat că, în urma modificărilor legislative adoptate în urmă cu trei-patru ani, a fost redusă foarte mult "interferenţa" dintre lumea politică şi justiţie, din punct de vedere instituţional.

"De la numiri, de la avansare şi aşa mai departe, totul depinde de interiorul sistemului de justiţie. Trebuie văzut ce nu a funcţionat aici, în aşa fel încât, dacă se constată că repararea lucrurilor nu poate fi făcută din interior, de către specialişti, pe baza experienţei de până acum, atunci în mod cert trebuie intervenit şi din afară. Şi nu poate fi decât o intervenţie care înseamnă o susţinere politică prin lege", a spus el.

Întrebat dacă a luat în calcul demiterea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, care a deţinut portofoliul Justiţiei, Bolojan a replicat că acesta a obţinut rezultate bune la MAI şi că a avut un rol important în aderarea la spaţiul Schengen.

"Nu pot să judec un ministru care astăzi răspunde de un portofoliu, cum este Ministerul de Interne, unde cred că domnul Predoiu a avut rezultate bune - şi faptul că am rezolvat problema Schengen cred că i se datorează într-o bună măsură - pentru gestionarea unui alt sistem, unde dânsul de patru ani de zile nu mai are nicio răspundere. (...) Îi judec pe miniştri pentru ceea ce fac în mandatul pe care îl au. În general, am încercat în această perioadă să încurajez stabilitatea, nu să rezolvăm neapărat o problemă de imagine sau un aspect de presiune. Ca să ai rezultate în orice sistem, una din condiţiile de bază, care nu este însă suficientă, dar e necesară, este o anumită stabilitate. Dacă la fiecare lucru care se întâmplă, pentru aspecte a căror responsabilitate este difuză sau nu e la anumiţi oameni, totuşi identificăm nişte oameni ca să îi schimbăm din funcţie, nu am rezolvat nimic", a mai spus el.

Grindeanu, despre afirmaţia lui Bolojan privind imprescriptibilitatea actelor de corupţie

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat despre afirmaţia premierului Ilie Bolojan care a declarat că faptele de corupţie ar trebui să nu se mai prescrie.

”E părerea domniei sale. Haideţi să vedem. Noi am spus că mergem la acel grup de lucru pe care îl organizează guvernul. Nu ştiu dacă locul cel mai bun e la guvern, dar mergem acolo şi vom fi parte activă. Dar specialiştii, nu neapărat o zonă politică în treaba asta, nu sunt de acord cu implicarea politicului în aceste probleme”, a transmis preşedintele PSD.

Întrebat dacă preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, ar trebui să demisioneze din funcţie în urma protestelor la adresa ei, Grindeanu a răspuns: ”Nu mă puneţi să comentez aşa ceva. A fost un concurs pe care l-a luat. Sunt lucruri care nu ţin de mine şi nici nu vreau să-mi dau cu părerea”.

Grindeanu a fost întrebat dacă îl vede responsabil pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, la adresa căruia AUR a depus o moţiune simplă.

”Pentru ce să fie responsabil domnul Marinescu?”, a afirmat Grindeanu.

El a fost întrebat dacă PSD va vota moţiunea simplă depusă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

”Nu văd motive în acest moment să votăm aşa ceva”, a declarat preşedintele PSD.

Circ în Parlament, la Legea privind combaterea extremismului. Un deputat AUR a pus muzică rap la microfon: ”Să vă fie rușine”i

Sursa: Agerpres, News.ro

Etichete: justitie, prescriptie, coruptie, ilie bolojan,

Dată publicare: 17-12-2025 18:03

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Ilie Bolojan, mesaj pentru românii care l-au criticat pentru că a majorat taxele și impozitele din 2026
Stiri Politice
Ilie Bolojan, mesaj pentru românii care l-au criticat pentru că a majorat taxele și impozitele din 2026

Premierul Ilie Bolojan a declarat că impozitele pe proprietate ar fi trebuit să crească în urmă cu trei ani, conform angajamentelor din PNRR.

Guvernul premierului Ilie Bolojan se gândește să reducă cuantumul ajutoarelor de șomaj: ”Trebuie să descurajăm nemunca”
Stiri Politice
Guvernul premierului Ilie Bolojan se gândește să reducă cuantumul ajutoarelor de șomaj: ”Trebuie să descurajăm nemunca”

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan se gândește să reducă cuantumul ajutoarelor de șomaj, pentru a încuraja în acest fel ocuparea locurilor de muncă.

Propunerile lui Bolojan pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Una include majorarea salariului minim
Stiri Economice
Propunerile lui Bolojan pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Una include majorarea salariului minim

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri  discuții cu Consiliului Investitorilor Străini și a spus că analizează două variante pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri.

Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău
Stiri Economice
Ilie Bolojan: România nu se poate redresa economic cât timp prea puțini oameni lucrează. Doar Italia stă mai rău

Ilie Bolojan a declarat că România este ţara din Europa aflată pe penultimul loc ca pondere din populaţie activă implicată în economie şi doar Italia este în spatele nostru, precizând că în România lucrează prea puţini oameni.

Ilie Bolojan: „Niciun partid nu poate rezolva singur lucrurile, dar poate să le blocheze”
Stiri Politice
Ilie Bolojan: „Niciun partid nu poate rezolva singur lucrurile, dar poate să le blocheze”

Premierul Ilie Bolojan a declarat ce se află într-o coaliţie în care niciun partid nu are masa critică că, de unul singur, să rezolve lucrurile, dar are o masa critică suficient de mare să blocheze lucrurile.

Recomandări
Guvernul a adoptat OUG pentru majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie 2026. Impozitul pe clădiri se menține până în 2027
Stiri Politice
Guvernul a adoptat OUG pentru majorarea taxelor locale de la 1 ianuarie 2026. Impozitul pe clădiri se menține până în 2027

Guvernul a adoptat miercuri, într-o ședință extraordinară, care a avut loc în format hibrid, o ordonanță de urgență (OUG), care vizează majorarea unor taxe de la 1 ianuarie 2026.

Nicușor Dan a fost primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea. Mesajul transmis de șeful statului. FOTO
Stiri Politice
Nicușor Dan a fost primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea. Mesajul transmis de șeful statului. FOTO

Din Finlanda, președintele Nicușor Dan a ajuns la Londra, unde a fost primit la Palatul Buckingham de Regele Charles al III-lea.

Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia
Stiri externe
Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a estimat miercuri că aliaţii europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit "purceluşii europeni", au concepţii revanşarde şi ei doresc colapsul Rusiei pentru a o prădui de resurse, relatează agenţia EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Decembrie 2025

58:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28