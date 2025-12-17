Ilie Bolojan: „Nu ar trebui să existe prescripţie pentru faptele grave de corupţie”. Grindeanu: „E părerea domniei sale”

Premierul Ilie Bolojan a apreciat, miercuri, că nu ar trebui să existe prescripţie pentru faptele grave de corupţie.

El a menţionat însă că această măsură nu ar trebui extinsă şi pentru fapte de gravitate mai mică, fără relevanţă pentru societate.

"Prescripţia unor fapte generează în mod cert o nemulţumire din partea cetăţenilor. Şi aici trebuie văzut cum putem evita astfel de situaţii. Un alt aspect important ţine de cum se formează completele, de delegări, de detaşări, în aşa fel încât să ai complete stabile, care dau sentinţe. Cred că este important de asemenea să vedem de ce în speţe identice, la instanţe diferite, au sentinţe diferite, în aşa fel încât să evităm aceste situaţii. Sigur că apar şi probleme legate de răspunderea magistraţilor, de promovarea în sistemul de justiţie. (...) Fără să fiu un specialist în materie juridică, consider că cel puţin pentru fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie", a spus prim-ministrul, pentru Digi FM.

Ilie Bolojan a atras atenţia şi asupra faptului că, prin durata prea mare a proceselor, sentinţa îşi pierde din rolul educativ şi social.

"Cu cât o sentinţă se dă mai aproape de data în care s-a întâmplat fapta, cu atât rolul ei de educaţie, de a nu face un lucru... memoria socială reţine legătura. În momentul în care trei cinci-şapte ani, oamenii nu mai ştiu de ce s-a dat o sentinţă, care este speţa, pentru că a dispărut din memoria socială", a precizat el.

Premierul a reamintit că s-a decis formarea unui grup care să analizeze toate aceste probleme şi să propună soluţii, alături de reprezentanţi ai CSM. Rezultatele ar urma să fie implementate fie printr-o iniţiativă parlamentară, fie printr-un proiect de lege promovat de Guvern.

Încrederea cetățenilor în politică și justiție

"Cetăţenii României au încredere scăzută în două lumi: în lumea politică, din care fac şi eu parte, şi în lumea justiţiei. Aceste aspecte sunt confirmate prin sondaje de opinie, prin încrederea în instituţii. Aceasta este o realitate pe care nu o putem ocoli şi trebuie să vedem fiecare ce facem pentru a recâştiga încrederea cetăţenilor", a declarat Bolojan.

Pe de altă parte, Bolojan a precizat că, în urma modificărilor legislative adoptate în urmă cu trei-patru ani, a fost redusă foarte mult "interferenţa" dintre lumea politică şi justiţie, din punct de vedere instituţional.

"De la numiri, de la avansare şi aşa mai departe, totul depinde de interiorul sistemului de justiţie. Trebuie văzut ce nu a funcţionat aici, în aşa fel încât, dacă se constată că repararea lucrurilor nu poate fi făcută din interior, de către specialişti, pe baza experienţei de până acum, atunci în mod cert trebuie intervenit şi din afară. Şi nu poate fi decât o intervenţie care înseamnă o susţinere politică prin lege", a spus el.

Întrebat dacă a luat în calcul demiterea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, care a deţinut portofoliul Justiţiei, Bolojan a replicat că acesta a obţinut rezultate bune la MAI şi că a avut un rol important în aderarea la spaţiul Schengen.

"Nu pot să judec un ministru care astăzi răspunde de un portofoliu, cum este Ministerul de Interne, unde cred că domnul Predoiu a avut rezultate bune - şi faptul că am rezolvat problema Schengen cred că i se datorează într-o bună măsură - pentru gestionarea unui alt sistem, unde dânsul de patru ani de zile nu mai are nicio răspundere. (...) Îi judec pe miniştri pentru ceea ce fac în mandatul pe care îl au. În general, am încercat în această perioadă să încurajez stabilitatea, nu să rezolvăm neapărat o problemă de imagine sau un aspect de presiune. Ca să ai rezultate în orice sistem, una din condiţiile de bază, care nu este însă suficientă, dar e necesară, este o anumită stabilitate. Dacă la fiecare lucru care se întâmplă, pentru aspecte a căror responsabilitate este difuză sau nu e la anumiţi oameni, totuşi identificăm nişte oameni ca să îi schimbăm din funcţie, nu am rezolvat nimic", a mai spus el.

Grindeanu, despre afirmaţia lui Bolojan privind imprescriptibilitatea actelor de corupţie

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat despre afirmaţia premierului Ilie Bolojan care a declarat că faptele de corupţie ar trebui să nu se mai prescrie.

”E părerea domniei sale. Haideţi să vedem. Noi am spus că mergem la acel grup de lucru pe care îl organizează guvernul. Nu ştiu dacă locul cel mai bun e la guvern, dar mergem acolo şi vom fi parte activă. Dar specialiştii, nu neapărat o zonă politică în treaba asta, nu sunt de acord cu implicarea politicului în aceste probleme”, a transmis preşedintele PSD.

Întrebat dacă preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, ar trebui să demisioneze din funcţie în urma protestelor la adresa ei, Grindeanu a răspuns: ”Nu mă puneţi să comentez aşa ceva. A fost un concurs pe care l-a luat. Sunt lucruri care nu ţin de mine şi nici nu vreau să-mi dau cu părerea”.

Grindeanu a fost întrebat dacă îl vede responsabil pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, la adresa căruia AUR a depus o moţiune simplă.

”Pentru ce să fie responsabil domnul Marinescu?”, a afirmat Grindeanu.

El a fost întrebat dacă PSD va vota moţiunea simplă depusă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

”Nu văd motive în acest moment să votăm aşa ceva”, a declarat preşedintele PSD.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













