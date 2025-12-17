Ilie Bolojan, mesaj pentru românii care l-au criticat pentru că a majorat taxele și impozitele din 2026

Premierul Ilie Bolojan a declarat că impozitele pe proprietate ar fi trebuit să crească în urmă cu trei ani, conform angajamentelor din PNRR.

El a precizat de asemenea că partidele din coaliţie urmează să ia o decizie în aceste zile în ce priveşte reducerea sau eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA).

"Noi avem o diferenţă între venituri şi cheltuieli de 150 de miliarde de lei într-un an. Adică avem 30 de miliarde de euro pe care trebuie să-i împrumutăm, pentru care plătim dobânzi de 12 miliarde de euro în fiecare an, nu doar pentru ce ne împrumutăm, ci pentru ce ne-am împrumutat. Dacă nu reducem aceste cheltuieli, dacă nu ne creştem încrederea ca ţară, nu putem să ne reducem nici costul dobânzilor per total, dar nici valoarea dobânzii per ansamblu. (...) Eu sunt criticat acum pentru că de la 1 ianuarie vor creşte impozitele pe proprietate, dar de trei ani de zile trebuia să facem asta, era angajament PNRR", a spus premierul la Digi FM.

El a menţionat că investiţiile în infrastructură necesită contribuţii la bugetul local din partea cetăţenilor.

"Un cetăţean care beneficiază de lucrările care se fac astăzi în toate localităţile în România - extinderi de reţele de apă, de canalizare, de asfalt - trebuie să înţeleagă că şi el trebuie să contribuie cu acest impozit la venitul localităţii, pentru a fi cofinanţate aceste lucrări, pentru că nu mai avem de unde să le finanţăm. Vrem să le continuăm. Atunci înseamnă că şi cei care beneficiază de ele, de un acces mai bun la casa în care locuiesc, de o stradă luminată sau asfaltată, de sisteme de sănătate mai bune locale, trebuie să vină cu această contribuţie. Dar asta trebuie să le explicăm pe cinstite cetăţenilor români, nu să jucăm într-o dramoletă populistă", a apreciat Ilie Bolojan.

Toate guvernele viitoare, a subliniat el, vor trebui să respecte tendinţa de reducere a deficitelor, deoarece România s-a angajat să ajungă la un deficit de 3% în 2030.

"Anul acesta, doar dobânzile pe care le plătim sunt de 3% din PIB. Noi ne propunem ca anul viitor să scădem la 6,4% maxim deficitul, faţă de 8,4% cu care vom încheia anul acesta. Asta înseamnă două puncte procentuale, ceea ce nu este uşor să facem, pentru că asta înseamnă să avem o disciplină bugetară cât se poate de clară, să ne scădem cheltuielile de funcţionare în general, să ne încasăm impozitele şi să creăm condiţii pentru dezvoltare. Şi în aceste măsuri, pe care trebuie să le adoptăm la finalul acestui an şi la începutul anului viitor, în ianuarie, înainte de aprobarea bugetului, înseamnă pe de o parte să generăm măsuri care să menţină o disciplină financiară bugetară, măsuri care să însemne reducerea de cheltuieli, dar şi crearea unor condiţii, pentru ca în anumite sectoare de activitate să creăm un sprijin financiar pentru relansarea economică", a precizat Bolojan.

În acest sens, el a precizat că impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a afectat volumul de investiţii străine în România şi că în coaliţie se va discuta despre o eventuală reducere sau eliminare a acestui impozit.

"Una din taxele care au fost stabilite anii trecuţi a fost taxa de 1% pe cifra de afaceri, IMCA, care a afectat companiile mari. Problema este că unul dintre efectele acestor măsuri a fost scăderea la jumătate a volumului de investiţii străine în România. (...) În loc să impozităm profiturile, practic le impozităm cifra de afaceri şi în anumite sectoare, unde câştigurile sunt reduse, marjele de profit sunt reduce, practic le creăm o grămadă de probleme. Noi trebuie să limităm preţurile de transfer, să nu le permitem celor care fac asta să-şi diminueze profiturile şi să eliminăm sau să reducem această taxă, de exemplu. (...) În aceste zile trebuie să cădem de acord în coaliţie. Au fost discuţii în ultimele trei săptămâni între reprezentanţii economici ai celor patru partide, în aşa fel încât să venim cu o soluţie şi vom veni cu o soluţie în zilele următoare", a spus Bolojan.

