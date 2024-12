Ilie Bolojan: „Lumea politică a primit o lecție, dar a vota împotrivă cu orice preț ne duce într-o situație riscantă”

Știrile PROTV: Suntem într-o situație, cum spuneați dumneavoastră, cumva incertă, cum ați caracteriza dumneavoastră, ca un politic, situația de pe scena politică, să spunem, în acest moment în România?

Ilie Bolojan: „Suntem într-un moment foarte important pentru țara noastră, pentru că duminică vom fi la o intersecție și nu este de glumă când spun asta, în care într-o direcție este Vestul și în cealaltă direcție e o zonă neclară. Și atunci, cei care am citit puțină istorie, cei care ne amintim de parcursul țării noastre, știm două lucruri: în estul Europei ai putut să faci ceva când ai fost o țară stabilă și respectată și când am avut orientarea spre vest și am primit sprijin din vest. Vă rog să vă gândiți la Unirea Principatelor, vă rog să vă gândiți la Marea Unire și vă rog să vă gândiți la 1989 și acum, din nou, este o intersecție majoră.

România poate s-o ia și s-o țină, direcția bună, spre vest. Asta înseamnă votul pentru Elena Lasconi în funcția de președinte. Sau România poate să se ducă într-o zonă de nesiguranță, de izolare, iar o țară în estul Europei, izolată și nesigură, este o țară în care e doar o problemă de timp, până haosul, problemele sociale vor deveni într-adevăr niște realități presante.

Acestea sunt adevăratele probleme ale României și asta au de ales practic, românii. Deci nu aleg doar între două persoane. Sigur, trebuie să votăm o persoană. Eu fac apel către toți românii raționali să se ducă la vot și să voteze cerebral. Lumea politică a primit o lecție, eu zic că a meritat-o, dar a vota împotrivă cu orice preț ne duce într-o situație în care lucrurile sunt foarte riscante și foarte problematice pentru România.

Dacă România în acești ani s-a schimbat la față în multe locuri, dacă s-a progresat, este pentru că am intrat în Uniunea Europeană, să nu ne ascundem. Am avut acces la piețele europene, am putut să beneficiem de investiții care au însemnat fabrici aici. Companiile românești și-au putut dezvolta pentru că și-au putut exporta produsele pe piețele europene și în felul acesta avem mai multe locuri de muncă și orice s-ar spune, a fost o creștere de salarii. Poate n-a fost cea pe care ne-am dorit-o, dar asta nu o stabilește un guvern sau altul, ci o stabilesc piețele.

După ce am intrat în Uniunea Europeană am beneficiat de fonduri europene importante. Asta a însemnat că fața multor orașe, a multor comune din România, s-a schimbat. Gândiți-vă cum arătau orașele noastre acum 20 de ani de zile. Poate nu peste tot s-a făcut strict ceea ce trebuie. De asta mai depinde și de noi, nu doar de alții, dar dacă nu aveam, aceste lucruri nu se schimbau, nu beneficiam de un sprijin. Am intrat în NATO, asta a însemnat pentru noi siguranță. O țară e sigură nu doar pentru cetățenii ei, în primul rând pentru cetățenii ei. Dar o țară e sigură și pentru că generează încredere pentru investitori.

Siguranța ei înseamnă că cine vrea să investească în Europa de Est nu va ocoli. România, va investi aici și asta înseamnă dezvoltare. În condițiile în care aceste lucruri nu le respecți, problemele sunt foarte mari și spun asta de ce? Pentru că România e o țară care, din păcate, datorită și erorilor de guvernare din acești ani, nu trebuie să ne ascundem după deget, este o țară care trebuie să ia credite și în anii următori. Pentru că nu putem funcționa fără credite.”

Știrile PROTV: Vedem că ieri CSAT de secretizat mai multe documente care arată că și Rusia ar fi putut fi implicată, ar fi putut încerca să influențeze alegerile. Credeți că aceste dezvăluiri ar putea pune în pericol formarea unei coaliții?

Ilie Bolojan: „Dezvăluirile n-au cum să pună în pericol formarea unei coaliții. Dezvăluirile vin să confirme că procesul electoral a putut fi afectat grav de finanțări care nu sunt derulate conform legislației române privitoare la finanțarea campaniilor electorale, care nu s-au derulat transparent, așa cum s-au derulat și campaniile partidelor care trebuie să-și publice banii, trebuie să comunice AEP, pentru care să-i fac rapoarte, iar faptul că există campanii care sunt foarte vizibile, care ajung în online direcționate cu mesaje diferite către categorii de de urmăritori, fără să investești niciun ban, arată foarte clar că acest lucru nu poate funcționa. Nu există nicăieri așa ceva și este evident că dacă aceste lucruri sunt confirmate, atunci instituțiile statului care urmăresc acest tip de de încălcări ale legii trebuie să își facă datoria. Deci procesul electoral poate fi afectat grav, dar nu practic Coaliția. Însă o afectare a procesului electoral poate să-ți dea un rezultat într-un fel sau un alt în celălalt fel.”

Urmăriți interviul integral în video.

