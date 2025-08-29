Viceprimarul care își ține audiențele pe o bancă în curtea primăriei. Primarul l-a trimis la căminul cultural

Stiri actuale
29-08-2025 | 10:06
florin dragomir viceprimar lopatari
FB/Florin Dragomir

Un conflict neobișnuit între conducătorii administrației locale din comuna Lopătari, județul Buzău, a ieșit la suprafață după ce viceprimarul Florin Dragomir a ales să își țină audiențele cu cetățenii în curtea primăriei.

autor
Mihai Niculescu

În lipsa unui birou care să-i convină, viceprimarul vorbește cu cetățenii pe o bancă semnalizată cu o scândură pe care scrie "Viceprimar. Audiențe-zilnic". Nu este însă clar ce se întâmplă dacă afară plouă.

Gestul neconvențional al viceprimarului reprezintă un protest față de decizia primarului Claudiu Constantin de a-i repartiza un birou în afara clădirii administrative principale, într-o fostă sală a căminului cultural, transmite Agerpres.

Viceprimarul: "Cetățenii vin la primărie, nu la căminul cultural"

Florin Dragomir, ales în funcția de viceprimar în ședința din 11 august 2025, și-a motivat decizia prin necesitatea de a fi accesibil cetățenilor care se adresează primăriei.

„Sunt ales în funcția de viceprimar în ședința din 11 august 2025. Conform atribuțiilor pe care această funcție de demnitate publică le implică, am solicitat domnului primar să mi se repartizeze un birou adecvat, în incinta primăriei, pentru a putea să-mi desfășor activitatea", a declarat Dragomir.

Citește și
Un viceprimar din localitatea Optaşi-Măgura, județul Olt, a fost filmat când intra cu alegătorii în cabina de vot
Scandal la o secție de votare din Olt, după ce un viceprimar a intrat cu alegătorii în cabină. VIDEO

El a explicat că primarul „mi-a repartizat un birou în afara primăriei, în fosta sală unde ținea vesela căminul cultural pe vremuri”, motiv pentru care „am decis să acord audiențe undeva în curtea primăriei".

„Cetățenii comunei vin la primărie cu diferite probleme, căutând primarul, viceprimarul", a argumentat viceprimarul, adăugând că „am umplut o agendă cu problemele cetățenilor care vin la primărie pentru rezolvarea lor".

Dragomir a precizat că „audiențele le fac în curtea primăriei, pentru că cetățenii vin la primărie, nu la căminul cultural", subliniind și că în „biroul viceprimarului sunt doi funcționari, un referent cultural și încă un referent cu alte atribuții".

Primarul: „Are tot ce îi trebuie, face circ prin curtea primăriei"

Claudiu Constantin a apărat decizia de a oferi viceprimarului un birou în afara clădirii principale, susținând că spațiul respectiv dispune de toate facilitățile necesare.

„I s-a dat un birou care are toate dotările de care are nevoie, care este lângă Poștă, într-o clădire a primăriei. Biroul care i s-a alocat este într-o clădire a primăriei, de lângă clădirea primăriei", a explicat primarul.

Constantin a criticat atitudinea viceprimarului, afirmând că acesta „a refuzat să ia laptopul, să ia biroul și face circ prin curtea primăriei".

„Nu avem niciun birou liber pentru viceprimar. Toate birourile sunt ocupate de colegi. I-am dat și lucruri de făcut, lucrurile se desfășoară normal, zic eu. Are tot ce îi trebuie acolo, poate să țină inclusiv audiențe, să primească oameni", a precizat primarul.

Contextul politic

Conflictul pare să aibă și o dimensiune politică, cei doi reprezentanți ai administrației locale provenind din formațiuni politice diferite. Claudiu Constantin, membru al Partidului Mișcarea Populară (PMP), a candidat la alegerile locale fiind susținut de Alianța Dreapta Unită, în timp ce actualul viceprimar Florin Dragomir reprezintă Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Sursa: Agerpres

Etichete: buzau, banca, viceprimar, audiente,

Dată publicare: 29-08-2025 10:00

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Tragedie la o fermă din Buzău. Doi muncitori, dintre care un fost viceprimar, au murit într-un buncăr de cereale
Stiri actuale
Tragedie la o fermă din Buzău. Doi muncitori, dintre care un fost viceprimar, au murit într-un buncăr de cereale

Doi bărbaţi au murit, joi, în localitatea Săhăteni, judeţul Buzău, într-un accident de muncă produs la un punct de lucru al unei societăţi care are ca obiect de activitate creşterea păsărilor.

Scandal la o secție de votare din Olt, după ce un viceprimar a intrat cu alegătorii în cabină. VIDEO
Alegeri prezidentiale 2025
Scandal la o secție de votare din Olt, după ce un viceprimar a intrat cu alegătorii în cabină. VIDEO

Viceprimarul din localitatea Optaşi-Măgura, județul Olt,  a fost filmat când intra cu alegătorii în cabina de vot, iar reprezentanții partidului USR au cerut înlocuirea preşedintelui secţiei de vot pentru că a permis acest lucru.

Un oraș din Timiş este aproape blocat adiministrativ, fără primar şi viceprimar, până la învestirea noilor aleşi
Stiri actuale
Un oraș din Timiş este aproape blocat adiministrativ, fără primar şi viceprimar, până la învestirea noilor aleşi

Primăria municipiului Lugoj din judeţul Timiş este condusă, în prezent, de secretarul instituţiei, care are atribuţii restrânse. Astfel, nu pot fi emise dispoziţii şi nici măcar nu pot fi semnate statele de plată pentru angajaţi.

Cristian Tudor Popescu, despre Aurelian Bădulescu, decorat de Klaus Iohannis: ”Una dintre scârnăviile cele mai abjecte”
Stiri actuale
Cristian Tudor Popescu, despre Aurelian Bădulescu, decorat de Klaus Iohannis: ”Una dintre scârnăviile cele mai abjecte”

Cristian Tudor Popescu îl critică în terme în duri pe președintele României, Klaus Iohannis, pentru decizia de a-l decora pe controversatul Aurelian Bădulescu, fost viceprimar general al Capitalei.

Centrul pentru Combaterea Antisemitismului ”condamnă ferm” decorarea lui Aurelian Bădulescu de către Klaus Iohannis
Stiri actuale
Centrul pentru Combaterea Antisemitismului ”condamnă ferm” decorarea lui Aurelian Bădulescu de către Klaus Iohannis

Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului în România ”condamnă ferm” decorarea cu Ordinul Național “Pentru Merit” a lui Aurelian Bădulescu, fost viceprimar al Bucureștiului.

Recomandări
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul
Stiri externe
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul

Liderii Europei au propus crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în încercarea „disperată” de a găsi o soluție pentru pace. Varianta include și detașarea unei armate europene în regiune.

E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea ca să rămână cu legea pensiilor de serviciu nemodificată
Stiri Justitie
E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea ca să rămână cu legea pensiilor de serviciu nemodificată

Instanțele din toată țara și-au restrâns activitatea, urmând să judece numai cauzele care nu suferă amânare, care implică arestarea preventivă ori emiterea ordinelor de protecție.

Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite în prima parte a lunii
Vremea
Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite în prima parte a lunii

Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în prima jumătate a lunii septembrie, anunță meteorologii vineri, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 August 2025

41:57

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59