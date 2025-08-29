Viceprimarul care își ține audiențele pe o bancă în curtea primăriei. Primarul l-a trimis la căminul cultural

Un conflict neobișnuit între conducătorii administrației locale din comuna Lopătari, județul Buzău, a ieșit la suprafață după ce viceprimarul Florin Dragomir a ales să își țină audiențele cu cetățenii în curtea primăriei.

În lipsa unui birou care să-i convină, viceprimarul vorbește cu cetățenii pe o bancă semnalizată cu o scândură pe care scrie "Viceprimar. Audiențe-zilnic". Nu este însă clar ce se întâmplă dacă afară plouă.

Gestul neconvențional al viceprimarului reprezintă un protest față de decizia primarului Claudiu Constantin de a-i repartiza un birou în afara clădirii administrative principale, într-o fostă sală a căminului cultural, transmite Agerpres.

Viceprimarul: "Cetățenii vin la primărie, nu la căminul cultural"

Florin Dragomir, ales în funcția de viceprimar în ședința din 11 august 2025, și-a motivat decizia prin necesitatea de a fi accesibil cetățenilor care se adresează primăriei.

„Sunt ales în funcția de viceprimar în ședința din 11 august 2025. Conform atribuțiilor pe care această funcție de demnitate publică le implică, am solicitat domnului primar să mi se repartizeze un birou adecvat, în incinta primăriei, pentru a putea să-mi desfășor activitatea", a declarat Dragomir.

El a explicat că primarul „mi-a repartizat un birou în afara primăriei, în fosta sală unde ținea vesela căminul cultural pe vremuri”, motiv pentru care „am decis să acord audiențe undeva în curtea primăriei".

„Cetățenii comunei vin la primărie cu diferite probleme, căutând primarul, viceprimarul", a argumentat viceprimarul, adăugând că „am umplut o agendă cu problemele cetățenilor care vin la primărie pentru rezolvarea lor".

Dragomir a precizat că „audiențele le fac în curtea primăriei, pentru că cetățenii vin la primărie, nu la căminul cultural", subliniind și că în „biroul viceprimarului sunt doi funcționari, un referent cultural și încă un referent cu alte atribuții".

Primarul: „Are tot ce îi trebuie, face circ prin curtea primăriei"

Claudiu Constantin a apărat decizia de a oferi viceprimarului un birou în afara clădirii principale, susținând că spațiul respectiv dispune de toate facilitățile necesare.

„I s-a dat un birou care are toate dotările de care are nevoie, care este lângă Poștă, într-o clădire a primăriei. Biroul care i s-a alocat este într-o clădire a primăriei, de lângă clădirea primăriei", a explicat primarul.

Constantin a criticat atitudinea viceprimarului, afirmând că acesta „a refuzat să ia laptopul, să ia biroul și face circ prin curtea primăriei".

„Nu avem niciun birou liber pentru viceprimar. Toate birourile sunt ocupate de colegi. I-am dat și lucruri de făcut, lucrurile se desfășoară normal, zic eu. Are tot ce îi trebuie acolo, poate să țină inclusiv audiențe, să primească oameni", a precizat primarul.

Contextul politic

Conflictul pare să aibă și o dimensiune politică, cei doi reprezentanți ai administrației locale provenind din formațiuni politice diferite. Claudiu Constantin, membru al Partidului Mișcarea Populară (PMP), a candidat la alegerile locale fiind susținut de Alianța Dreapta Unită, în timp ce actualul viceprimar Florin Dragomir reprezintă Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

