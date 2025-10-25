Ilie Bolojan: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate. VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un fapt, iar apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate.

"Trăim astăzi o perioadă complicată, şi în plan intern, şi în plan extern. În plan intern trebuie să facem ordine în finanţele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase şi să corectăm nedreptăţile. În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram că este stabil în regiunea nostră. Pacea nu mai este un fapt. În jurul nostru vedem cum armele clasice se combină cu noi forme de conflict -dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice. Asta înseamnă că apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate", a spus premierul Ilie Bolojan, într-un discurs susţinut la Carei, cu ocazia Zilei Armatei.

El a adăugat că armata trebuie să fie pregătită şi întărită, lucruri care presupun şi alocări financiare pe măsură.

"Pentru ţara noastră, poliţa de asigurare este capacitatea de a ne apăra şi de a avea o armată profesionistă. De aceea, un obiectiv important în această perioadă este să întărim armata, industria de apărare şi infrastructura critică şi să investim mai mult în pregătirea oamenilor şi în tehnologie. De aceea, o parte importantă a bugetului va fi destinată formării, echipamentelor moderne şi protejării infrastructurii esenţiale, pentru că România nu-şi permite să fie nepregătită", a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostaşului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













