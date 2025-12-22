Ilie Bolojan: Ordonanţa „trenuleţ” va fi adoptată marţi. Ea clarifică ce s-a stabilit în ultimele întâlniri ale coaliţiei

22-12-2025 | 22:06
Ilie Bolojan
Ordonanţa „trenuleţ”, care urmează să fie adoptată marţi, pune în aplicare deciziile agreate în coaliţie şi prevede, printre altele, majorarea salariului minim şi reducerea impozitului IMCA pe cifra de afaceri, a anunţat premierul Ilie Bolojan.

 

Mihaela Ivăncică

"Măsurile care sunt propuse a fi adoptate mâine se iau an de an. Sunt anumite prevederi care au fost amânate de la un an la altul, din păcate trebuie să continuăm această amânare datorită situaţiei în care suntem. De asemenea, această ordonanţă clarifică ceea ce s-a stabilit în ultimele întâlniri: creşte salariul minim de la jumătatea anului, scade impozitul IMCA pe cifra de afaceri, care era un impozit ce inhiba investiţiile din România, reduce cu 10% fondurile alocate partidelor anul următor, reduce cu 10% sumele care sunt alocate pentru parlamentari", a declarat şeful Executivului, luni seara, într-o emisiune la Antena 3.

Clarificări fiscale și combaterea evaziunii

El a adăugat că actul normativ "vine şi cu nişte măsuri care clarifică anumite aspecte din zona fiscală".

"Una din problemele noastre importante ţine de încasarea taxei pe valoarea adăugată. Am constatat că avem o evaziune importantă într-o zonă care ţine de combustibil, într-o zonă care ţine de alcool şi luăm nişte măsuri pentru a nu mai permite acest lucru, analizând ce au făcut celelalte ţări. Cu cât le luăm mai repede, cu atât efectele se vor vedea. Cam acestea sunt măsurile mai importante, în afară de amânarea anumitor indexări", a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a menţionat că salariile în sectorul public şi pensiile vor rămâne plafonate anul viitor.

Ilie Bolojan
Premierul Bolojan, despre reducerea cheltuielilor în administraţie: Posturile nejustificate vor fi eliminate

"Noi, aşa cum ştiţi, luăm decizia de a menţine plafonate salariile în sectorul public şi pensiile, anul viitor, pentru că nu mai aveam de unde să le indexăm", a arătat Bolojan.

Reforma companiilor de stat

Potrivit acestuia, şi companiile de stat vor fi impactate de măsurile pe care Guvernul se pregăteşte să le adopte, întrebat care este situaţia privind reforma acestor entităţi.

"Şi companiile de stat sunt impactate de aceste măsuri, adică creşterea cheltuielilor cu salarii este plafonată în cursul anului viitor. Acolo unde se fac profituri, acolo unde societăţile vor demonstra că au spaţii de creştere de salarii, există posibilitatea unor excepţii prin aprobare în şedinţa de guvern. De asemenea, fiecare companie de stat trebuie ca, până la sfârşitul primului trimestru, să vină cu un plan de a fi mai eficientă, în aşa fel încât să existe următoarele trei trimestre pentru a verifica dacă face ceva. Până acum, de exemplu, veneau cu aceste planuri şi cu bugetele în toamnă, în octombrie şi în noiembrie, când practic nu mai puteai face nimic. Era o tehnică de a amâna aprobarea bugetelor. Acum stabilim aceste reguli, în aşa fel încât să existe o monitorizare a îmbunătăţirii performanţelor în companiile de stat. Este foarte important", a subliniat Ilie Bolojan. 

Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 22-12-2025 22:06

