Cum a comentat Ilie Bolojan decizia CCR de a amâna decizia pe pensiile magistraţilor: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze”

10-12-2025 | 19:06
Ilie Bolojan
Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat după amânarea deciziei pe pensiile magistraţilor, la CCR, că are încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată, el arătând că întotdeauna, deciziile dificile nu se iau foarte uşor.

Alexandru Toader

Premierul a declarat într-o emisiune, despre proiectul privind pensiile magistraţilor că diferenţa faţă de primul proiect este că s-a extins perioada de tranziţie, de la actuala vârstă de pensionare, care acum este undeva 48 de ani, la 65 de ani, de la 10 ani cât era iniţial, la 15 ani.

„Asta înseamnă că în fiecare an, următoarea generaţie de magistraţi va mai lucra încă un an în curs, în aşa fel încât în 15 ani să ajungem la vârsta standard de pensionare”, a explicat el.

Premierul a fost întrebat ce va face dacă CCR respinge a doua oară acest proiect pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

„Am încredere că, respectând toate prevederile constituţionale, propunerea va fi validată, pentru că este în bună regulă, din punctul meu de vedere. Nu iau în calcul astfel de ipoteze, pentru că proiectul respectă prevederile constituţionale, dar haideţi să vedem ce se va întâmpla pe 28 seara”, a subliniat premierul, potrivit News.ro.

„Întotdeauna, deciziile dificile nu se iau foarte uşor. Nu cunosc care este conţinutul dezbaterilor de la Curtea Constituţională, ştiu ce înseamnă dezbateri în interiorul coaliţiei de guvernare, cu patru partide în coaliţie, plus grupul minorităţilor, nu este uşor să ajungi la puncte de vedere comune, mai ales în subiecte care, dacă sunt puse în practică, în mod clar generează nemulţumiri, nu sună bine, nu dai veşti bune, şi de aceea acest tip de decizii nu se iau foarte uşor. Deci, nu văd neapărat o strategie de amânare, ci pur şi simplu un element obiectiv legat de luarea unor decizii dificile, care înseamnă forţă de a-ţi asuma deciziile, înseamnă coerenţă în gândire şi perseverenţă în acţiune. Şi nu e totdeauna uşor să îndeplineşti aceste condiţii”, a subiniat premierul.

Potrivit lui Bolojan, „orice calcul pe care îl face o forţă politică, că un anumit tip de propunere i-ar prejudicia imaginea, i-ar crea probleme în relaţiile cu propriul electorat, duce la amânări, duce la rezistenţă şi duce la alte abordări.

„Eu cred însă că aici, toţi cei care suntem pe poziţii, ştim ce înseamnă astăzi situaţia României, ştim ce responsabilitate avem, şi în afară de dificultatea de a lua decizii, cu toate amânările, la un moment dat, trebuie să ne asumăm răspunderea pentru anumite decizii”, a menţionat premierul Bolojan.

Curtea Constituţională a amânat, miercuri, o decizie pe sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei, noul termen de soluţionare fiind stabilit în data de 28 decembrie, care pică într-o zi de duminică.
 

Sursa: News.ro

