Bolojan: Sunt un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta, dar e greu de presupus că se va face de pe o zi pe alta

11-12-2025 | 07:55
Ilie Bolojan
Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că este un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta şi al reformării partidelor, adăugând, însă, că e greu de presupus că această coagulare se va face de pe o zi pe alta.

Ioana Andreescu

El a răspuns astfel întrebat, în calitate de preşedinte al PNL, dacă lucrează la o mişcare de coagulare a forţelor de dreapta, având în vedere sprijinul acordat de alte forţe politice de dreapta pentru candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, precum şi scenariile potrivit cărora USR ar putea să fuzioneze cu PNL.

„E greu de presupus că această coagulare se va face de pe o zi pe alta, dar personal sunt un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta şi al reformării partidelor, aducând oameni noi, promovând oamenii competenţi din interior, calificând oamenii, tratând lucrurile cu responsabilitate.

Dacă vom face asta în anii următori, şansa să recâştigăm încrederea românilor este mai mare. Dacă nu, ştim care este gradul de încredere, din păcate, în toate partidele politice, în lumea politică, şi e cert că, dacă nu facem aceste lucruri, nu putem să le recâştigăm încrederea”, a explicat Ilie Bolojan, la B1 TV.

Sursa: Agerpres

