Planul șefei ÎCCJ Lia Savonea după avizul negativ al CSM. Proiectul Bolojan, catalogat drept „asediu” asupra magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat un aviz negativ pentru proiectul care crește la 65 de ani vârsta de pensionare din Justiție și taie din pensiile judecătorilor și ale procurorilor.

Avizul este obligatoriu, dar consultativ, așa că dă undă verde Guvernului să demareze procedura de adoptare. Executivul ar urma să meargă marți în Parlament să își angajeze răspunderea. Însă proiectul poate fi atacat la Curtea Constituțională, așa cum s-a mai întâmplat.

Data trecută, CCR l-a respins pentru că nu a avut avizul CSM.

Membrii CSM au avizat negativ proiectul care le taie din pensii și le crește vârsta de pensionare la 65 de ani, după ce judecătorii și procurorii din țară care au fost consultați au transmis în unanimitate că nu sunt de acord cu prevederile.

Claudiu Sandu, vicepreședinte CSM: „E destul de greu de crezut că la 65 de ani reușești să mai performezi în acest domeniu. Guvernul a ales varianta populistă, prin care a trimis direct magistratul la 65 de ani fără a-i oferi un volum de muncă satisfăcător”.

Președinta Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, le-a spus colegilor că ar fi așteptat ca liderii politici să își ceară scuze.

Elena Costache, președinte CSM: „Am fost supuși unui veritabil asediu din partea unor lideri politici care au ajuns să influențeze în asemenea manieră opinia publică încât am devenit o adevărată țintă a unei campanii de ură, de denigrare, de dezinformare”.

În mod oficial, avizul CSM va ajunge vineri la Guvern și, chiar dacă e negativ, Executivul poate merge înainte cu proiectul. Tot vineri ar putea fi convocată ședința pentru a demara procedura de adoptare.

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt Guvern: „După ce se trimite Parlamentului, proiectul urmează perioada de formulare de propuneri de amendamente. Încă o ședință de Guvern și angajarea răspunderii în plen, ceea ce probabil se va întâmpla pe 2 decembrie”.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Eu cred că Guvernul, indiferent de faptul că avizul e negativ, trebuie să transmită urgent către Parlament acest proiect de lege”.

După angajarea răspunderii în Parlament, inițiativa poate fi atacată la Curtea Constituțională.

Președinta Înaltei Curte de Casație și Justiție, Lia Savonea, a transmis pentru Știrile ProTV că este „foarte probabil” ca instituția să sesizeze și de această dată CCR.

Primul proiect privind pensiile magistraților pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament a fost declarat neconstituțional de CCR pentru că Executivul nu a așteptat avizul CSM pentru 30 de zile. Prevederea care s-a schimbat față de prima inițiativă se referă la perioada de tranziție la care vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani - care a crescut de la 10 la 15 ani. În schimb, cuantumul pensiei a rămas la fel - cel mult 70% din ultimul salariu net.

