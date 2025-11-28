Ilie Bolojan vrea să reducă și din sumele primite de parlamentari. „Măcar să fim toţi parte a acestui efort”

Stiri Politice
28-11-2025 | 08:20
Ilie Bolojan
Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan afirmă că este "un lucru de bun simţ" ca toată lumea, fiecare minister, autoritate să participe la efortul reducerii cheltuielilor.

autor
Ioana Andreescu

Ilie Bolojan a menționat că "nu se va întâmpla nimic" dacă de la 1 ianuarie vor fi mai puţine servicii deconcentrate, mai puţini directori şi se va reduce cu 10% suma forfetară a parlamentarilor.

Potrivit lui Bolojan, şi ministerele Apărării şi Interne trebuie să-şi facă o analiză de cheltuieli şi să reducă atât cât este posibil, fără să afecteze capacitatea ţării de apărare şi de ordine publică.

El a mai spus că aceste reduceri nu se aplică şi instituţiilor care au făcut deja acest lucru, menţionând sectorul educaţiei şi Senatul.

„La nivel central trebuie analizat fiecare minister, fiecare autoritate. Sunt ministere cu foarte multe servicii deconcentrate în judeţe, deci cu mulţi directori în fiecare judeţ. Unul dintre aceste ministere este Ministerul Agriculturii. Nu se va întâmpla nimic dacă de la 1 ianuarie vor fi mult mai puţine servicii deconcentrate, vor fi mai puţini directori, mai puţin directori adjuncţi şi sunt convins că se va vedea că nu se întâmplă nimic", a afirmat Bolojan, joi, la Digi 24, legat de reducerile cu 10% a cheltuielilor de personal în administraţia centrală.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Mă îngrijorează orice formulă prin care oamenii pe funcţii îşi bat joc de banul public

Întrebat dacă aceste reduceri vor fi făcute şi în educaţie, premierul a spus: "Am spus că toate ministerele trebuie să fie parte a acestui efort, cei care au făcut deja acest efort, mi se pare logic să nu mai fie încă o dată puşi sub o presiune suplimentară şi educaţia, prin măsurile care au fost adoptate, prin creşterea normei didactice, a fost parte a acestui efort".

„Eu am fost pomenit de către angajaţii de la Senat la începutul anului, când am luat acele măsuri, dar dacă la Senat s-a făcut o reducere de 20%, mi se pare de bun simţ că, dacă şi-au făcut-o anul acesta şi este probată prin cheltuieli bugetare, pentru că la prima rectificare de buget care am făcut-o, Senatul a avut excedent şi i-am luat banii şi i-am direcţionat în altă parte - să nu mai participe încă o dată la partea de reducere", a adăugat Bolojan.

Prim-ministrul s-a referit la parlamentari, menţionând că nu se întâmplă nimic dacă suma forfetară s-ar reduce cu 10%. Această sumă este primită de la Parlament pentru cheltuielile lunare cu cabinetele parlamentare.

"Dacă oamenii văd că toţi sunt parte a acestor economii, începând de la cei care au o situaţie mai bună şi o responsabilitate mai mare, cum suntem noi, cei care suntem pe funcţii publice, românii acceptă probabil mai uşor şi spun: asta este situaţia, dar măcar să fim toţi parte a acestui efort", a mai arătat premierul.

Bolojan a adăugat că trebuie făcut un calcul cât mai corect, menţionând că sunt ministere în care nu poate fi redus personalul, cum sunt Ministerul Apărării şi Ministerul de Interne, dar acestea pot să-şi optimizeze cheltuielile.

Ilie Bolojan: „Toți trebuie să participe la efortul de reducere a cheltuielilor”

„Şi Ministerul Apărării trebuie să-şi facă o analiză de cheltuieli şi să reducă atât cât este posibil, fără să afecteze capacitatea noastră de apărare şi Ministerul de Interne, fără să afecteze capacitatea de ordine publică, fără să bulverseze tot personalul", a susţinut Bolojan.

Potrivit acestuia, dacă Poliţia naţională, locală, Jandarmeria vor avea un singur dispecerat, s-ar face economii şi s-ar acoperi deficitul de personal din stradă.

„Am dat un exemplu în zona în care o ştiu foarte bine. Pentru a supraveghea oraşele, pentru a avea oraşe sigure în România sunt sisteme de camere de luat vederi în fiecare oraş. Dacă ar fi duse toate într-un singur dispecerat, Poliţia naţională care are astăzi dispeceratul Poliţiei naţionale, dispeceratul Poliţiei municipale, dispeceratul Jandarmeriei, iar primăriile au dispeceratul Poliţiei locale, ar putea să aibă un singur dispecerat. Avem astăzi între 4.000 şi 5.000 de oameni în dispecerate în România. Dacă s-ar muta toţi într-un singur dispecerat, atunci ai eficienţă în intervenţie. Se duce la evenimentul care se întâmplă undeva într-un cartier exact echipajul care trebuie. Astăzi nu ştii dacă se duc două echipaje sau nu se duce niciun echipaj, pentru că nu ştii unde sună oamenii şi dacă ele se coordonează între ele. Eficienţa şi mult mai mare, iar oamenii care sunt eliberaţi din dispecerat de la Jandarmerie, de la Poliţia naţională, locală se duc în stradă şi în felul acesta am făcut economie", a explicat Ilie Bolojan.

El a adăugat că în acest fel nu trebuie să fie daţi oameni afară neapărat.

„Nu mai angajezi, ci optimizezi. Asta trebuie să facem peste tot pentru că, altfel, practic împrumutăm nişte bani la nişte dobânzi prea mari pentru situaţia României şi în loc să vedem autostrăzi sau drumuri naţionale sau o şcoală mai bună, îi ducem pe nişte dobânzi", a mai spus Bolojan.

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

Sursa: Agerpres

Etichete: cheltuieli, personal, ilie bolojan,

Dată publicare: 28-11-2025 07:52

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Ilie Bolojan: Creşterea TVA în luna iulie a fost o necesitate. România se afla printre ţările cu cele mai mici taxe
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Creşterea TVA în luna iulie a fost o necesitate. România se afla printre ţările cu cele mai mici taxe

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că majorarea TVA în luna iulie a fost o necesitate, iar dacă Guvernul nu ar fi mers la Comisia Europeană cu un pachet de măsuri negociat în prealabil, României i-ar fi fost suspendate fondurile europene.  

Ilie Bolojan: Mă îngrijorează orice formulă prin care oamenii pe funcţii îşi bat joc de banul public
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Mă îngrijorează orice formulă prin care oamenii pe funcţii îşi bat joc de banul public

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că îl îngrijorează orice formulă prin care oameni care sunt pe funcţii îşi bat joc de banul public.

După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”
Stiri Politice
După magistrați, Bolojan anunță tăieri și pentru alte categorii de români cu pensii speciale: „Este nevoie de o corectare”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că speră ca proiectul privind pensiile magistraţilor să treacă de testul constituţional.

Recomandări
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024
Stiri Economice
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile
Stiri actuale
Se văd deja efectele ciclonului Adel în România. Temperaturile vor scădea semnificativ față de ultimele zile

România se află sub influența unui ciclon mediteranean care aduce ploi, vânt și temperaturi scăzute.

Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii
Stiri actuale
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii

Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de contrabandă înainte de alegeri, afirmă surse TV8. Lilian Carp spune că muniţiile ar fi venit din Ucraina, prin zona necontrolată din stânga Nistrului.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28