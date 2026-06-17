Ilie Bolojan, despre Congresul Extraordinar al PNL de pe 21 iunie: „Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”

Stiri Politice
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Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că a propus convocarea unui Congres Extraordinar al partidului pe 21 iunie, argumentând că liberalii au nevoie de „claritate, decizii asumate și o direcție confirmată fără echivoc”.

autor
Aura Trif

Partidul Național Liberal va organiza un Congres Extraordinar pe 21 iunie, după ce președintele formațiunii, Ilie Bolojan, a transmis că situația actuală impune o astfel de decizie.

La Congres vor participa 2.500 de delegaţi din toată ţara, dintre care 500 de delegaţi de drept şi 2.000 de delegaţi aleşi de organizaţiile partidului din teritoriu. În cadrul Congresului va fi modificat şi Statutul partidului.

„Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”, a scris Bolojan pe pagina de Facebook.

Liderul liberal a afirmat că reuniunea este necesară pentru a clarifica direcția partidului și pentru a permite conducerii să se concentreze pe prioritățile politice și guvernamentale.

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„Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea”, a precizat acesta.

Bolojan a subliniat că PNL trebuie să dea dovadă de consecvență și responsabilitate, considerând că încrederea electoratului depinde de coerența dintre mesajele și acțiunile partidului.

„Sunt convins că a fi coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României”, a transmis liderul liberal.

Agenda Consiliului Naţional Extraordinar de vineri, 19 iunie, la care vor participa 800 de delegaţi liberali, va include aprobarea convocării Congresului Extraordinar pentru data de 21 iunie 2026 şi aprobarea modificării statutului Partidului Naţional Liberal, mai anunţă PNL. Agenda Congresului Extraordinar al PNL va fi stabilită vineri, în cadrul Consiliului Naţional Extraordinar.

PNL i-a dat un ultimatum lui Adrian Veştea, până marți, să îşi retragă mandatul, după ce duminică şeful statului a anunţat decizia de a-l desemna pentru a forma noul Guvern, în urma retragerii lui Eugen Tomac, care nu a reuşit să strângă o majoritate în Parlament.

După ce Adrian Veştea a anunţat că va merge mai departe cu formarea Guvernului, PNL a transmis oficial că acesta se poziţionează în afara partidului.

PNL a reamintit că Biroul Politic Naţional a votat cu o majoritate clară împotriva participării PNL la un guvern cu PSD (39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abţineri), împotriva susţinerii unui guvern condus de Adrian Veştea (41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abţineri) şi pentru solicitarea adresată acestuia de a-şi depune mandatul de premier desemnat (39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abţineri).

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: PNL, ilie bolojan, congres extraordinar,

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