Ilie Bolojan, despre Congresul Extraordinar al PNL de pe 21 iunie: „Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”

Partidul Național Liberal va organiza un Congres Extraordinar pe 21 iunie, după ce președintele formațiunii, Ilie Bolojan, a transmis că situația actuală impune o astfel de decizie.

La Congres vor participa 2.500 de delegaţi din toată ţara, dintre care 500 de delegaţi de drept şi 2.000 de delegaţi aleşi de organizaţiile partidului din teritoriu. În cadrul Congresului va fi modificat şi Statutul partidului.

„Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”, a scris Bolojan pe pagina de Facebook.

Liderul liberal a afirmat că reuniunea este necesară pentru a clarifica direcția partidului și pentru a permite conducerii să se concentreze pe prioritățile politice și guvernamentale.

„Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea”, a precizat acesta.

Bolojan a subliniat că PNL trebuie să dea dovadă de consecvență și responsabilitate, considerând că încrederea electoratului depinde de coerența dintre mesajele și acțiunile partidului.

„Sunt convins că a fi coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României”, a transmis liderul liberal.