Pe agenda discuțiilor urmând să se afle, după cum susțin surse din partid pentru Știrile ProTV, începerea procedurilor pentru excluderea lui Adrian Veștea. Acesta se află în vizorul echipei lui Ilie Bolojan după ce a acceptat nominalizarea ca premier din partea președintelui Nicușor Dan.

În plus, Veștea nu s-a conformat ultimatumului transmis de Ilie Bolojan și restul conducerii care i-a ceut să renunțe la mandatul primit de la Cotroceni și chiar a continuat negocierile pentru asigurarea sprijinului parlamentar necesar pentru învestirea guvernului său.

Discuțiile din Biroul Politic Național ar urma să ducă la convocarea Consiliului Național, organ de conducere al PNL care ar putea decide excluderea lui Adrian Veștea și organizarea unui congres extraordinar pentru duminică, 21 iunie.

Adrian Veștea, în afara liniei de partid stabilite de conducerea PNL

Marți, conducerea PSD a transmis un comunicat de presă în care a subliniat că „desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului.”

În plus, conducerea mai transmite că: „PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național” și că prin acțiunile sale Veștea „se situează în afara Partidul Național Liberal”.

„Reamintim că Biroul Politic Național a votat cu o majoritate clară împotriva participării PNL la un guvern cu PSD (39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri), împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea (41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri) și pentru solicitarea adresată acestuia de a-și depune mandatul de premier desemnat (39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri)”, au mai transmis liberalii.