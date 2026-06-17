Liderii liberali au decis convocarea unui Consiliu Național pentru vineri și au propus organizarea unui Congres Extraordinar, duminică, la Romexpo.

Surse liberale susțin că premierul desemnat, Adrian Veștea, vrea să candideze la șefia PNL, și să îl înfrunte direct pe Ilie Bolojan.

Primele efecte ale crizei din PNL se văd deja la vârful partidului. În ședința Biroului Politic Național, Cătălin Predoiu și-a anunțat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al formațiunii, iar conducerea liberală a decis convocarea unui Consiliu Național pentru vineri, în format online. La reuniune vor participa aproximativ 800 de delegați, iar principalul punct de pe agendă este convocarea Congresului Extraordinar al partidului.

În partid, războiul este acum pe față. Deși oficial se discută despre guvern și ce e de făcut, în culise fiecare tabără își pregătește strategia.

Potrivit unor surse politice, Alina Gorghiu, Lucian Bode și Hubert Thuma s-au întâlnit marți seară la Vila Lac cu Adrian Veștea, Marian Neacșu și liderul PSD Sorin Grindeanu. Am solicitat un punct de vedere din partea liderilor liberali care au participat la întâlnire, dar până la această oră nu am primit un răspuns.

Tabăra premierului desemnat încearcă să își asigure voturile necesare pentru instalarea guvernului și să își consolideze sprijinul în interiorul PNL, înaintea unui posibil congres extraordinar.Și de partea cealaltă se fac calcule. Marți seară, apropiații lui Ilie Bolojan s-au reunit într-un restaurant din Capitală. Mircea Abrudean și alți lideri liberali au discutat strategia pentru zilele decisive care urmează în partid.

Liberalii pregătesc pentru vineri un Consiliu Național în care Ilie Bolojan va propune convocarea unui Congres extraordinar. Dacă procedura va fi aprobată, congresul ar putea avea loc duminică. Miza este dublă. Delegații ar urma să voteze atât noua conducere a partidului, cât și excluderea lui Adrian Veștea și a liberalilor care ar accepta funcții în viitorul guvern.

În cazul lui Veștea, decizia nu poate fi luată de Consiliul Național, pentru că funcția de prim-vicepreședinte a fost validată de Congres. Tot la congres ar urma să fie folosită și o nouă formulă de alegere a conducerii. Viitorul președinte va candida prezentându-și alături de echipă noua viziune pentru viitorul partidului.