Ilie Bolojan: Dacă în 2026 România nu se mai împrumută, ”nu îşi poate plăti niciun salariu”, ”atât de serioasă e situația”

Stiri Politice
27-10-2025 | 09:20
bani, lei
Getty

Premierul Ilie Bolojan avertizează că noiembrie este ultima lună în care Guvernul ar trebui să aplice reforma în administraţia centrală şi locală, ca să poată fi pusă în practică înainte de adoptarea bugetului pe 2026.

autor
Cristian Matei

El a explicat că România nu mai are ce bani să ”repartizeze”, deoarece banii sunt împrumutaţi. El a amintit că ţara noastră ia într-un an credite de 150 de miliarde de lei, adică valoarea tuturor salariilor din sectorul public.

”Dacă nu vom adopta legislaţia care să facă reforma în administraţia centrală şi cea locală în luna noiembrie, nu mai putem să punem în practică această legislaţie înainte de buget. Şi voi face tot ceea ce este posibil să-mi fac datoria de premier pentru ţara noastră, explicând o dată în coaliţie, de două ori, în aşa fel încât să-i conving pe colegii noştri că dacă facem şedinţe de partide e bine să le facem şi să vedem bun, nu avem bani, da? Să propui tot felul de soluţii cum repartizezi banii pe care nu îi ai, pe care îi împrumuţi cu nişte dobânzi enorme care ne duc în situaţia în care ne duc, asta ştie să facă toată lumea. Dar cum faci economii, să ştiţi că nu e mare entuziasm”, a declarat Ilie Bolojan, duminică, la Digi 24, potrivit News.ro.

El a precizat că dacă anul viitor România nu ar mai lua niciun împrumut, atunci nu va putea să plătească salariile din sectorul public în 2026.

”Am discutat, de exemplu, de mai multe ori, ne trebuie bani pentru a cofinanţa proiectele din administraţia locală. Perfect. Ne mai trebuie bani pentru asta. Am spus deschis hai să vedem ce economii putem face şi eu sunt de acord că toate economiile pe care le facem să le ducem acolo, pentru că şi eu vreau să susţinem investiţiile. Credeţi că a venit cineva care să-mi spună cum se fac economiile? Deci lucrurile astea nu se fac foarte comod şi dacă cineva are nişte soluţii foarte bune, să vină să le anunţe şi dacă sunt fezabile, poate să-şi asume orice fel de poziţie. Dar v-am spus, noi nu mai avem ce împărţi, pentru că banii îi împrumutăm. Creditele pe care le ia România într-un an sunt de 30 de miliarde de euro, adică 150 de miliarde de lei. Atât este şi valoarea tuturor salariilor din sectorul public. Deci dacă în anul viitor, să spunem, România n-ar mai lua niciun fel de împrumut în cursul lui 2026, nu îşi poate plăti niciun salariu. Atât de serioasă este situaţia”, a transmis Ilie Bolojan.

Citește și
ilie bolojan
Premierul Bolojan: „Reforma administrației trebuie adoptată în noiembrie. Nu există altă soluție”
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Sursa: News.ro

Etichete: salarii, imprumuturi, ilie bolojan,

Dată publicare: 27-10-2025 09:20

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Stiri Politice
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că indemnizațiile unor directori din sectorul transporturilor au crescut cu 40-50%, menționând în mod concret Aeroporturile Mihail Kogălniceanu și Otopeni, precum și Romatsa.

 

Premierul Bolojan: „Reforma administrației trebuie adoptată în noiembrie. Nu există altă soluție”
Stiri Politice
Premierul Bolojan: „Reforma administrației trebuie adoptată în noiembrie. Nu există altă soluție”

Premierul Ilie Bolojan a subliniat, duminică, urgenţa adoptării legislaţiei privind reforma administraţiei centrale şi locale.

Bolojan: ”TVA și alte taxe nu cresc în 2026”. Când va fi ”rezolvată” reforma pensiilor magistraților
Stiri Politice
Bolojan: ”TVA și alte taxe nu cresc în 2026”. Când va fi ”rezolvată” reforma pensiilor magistraților

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că TVA nu va creşte anul viitor şi nu vor creşte nici alte taxe şi a reafirmat necesitatea continuării reducerilor de cheltuieli pentru menţinerea echilibrelor bugetare.

 

Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit suma imensă pe care România o plătește ”doar pentru dobânzi”: 55 de miliarde de lei
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit suma imensă pe care România o plătește ”doar pentru dobânzi”: 55 de miliarde de lei

Criza bugetară a României atinge cote îngrijorătoare, avertizează premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat, duminică seara, într-o emisiune televizată, la zvonurile privind o posibilă demisie a sa din fruntea Guvernului, pe fondul tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.

Recomandări
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”
Stiri actuale
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

După procesiunile din timpul zilei, Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public. Credincioșii au așteptat cu orele la rând, pentru a vedea, preț de câteva minute, interiorul clădirii mărețe, inclusiv altarul.  

Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Stiri Politice
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că indemnizațiile unor directori din sectorul transporturilor au crescut cu 40-50%, menționând în mod concret Aeroporturile Mihail Kogălniceanu și Otopeni, precum și Romatsa.

 

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
Stiri actuale
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Octombrie 2025

28:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28