Ilie Bolojan: Dacă în 2026 România nu se mai împrumută, ”nu îşi poate plăti niciun salariu”, ”atât de serioasă e situația”

Premierul Ilie Bolojan avertizează că noiembrie este ultima lună în care Guvernul ar trebui să aplice reforma în administraţia centrală şi locală, ca să poată fi pusă în practică înainte de adoptarea bugetului pe 2026.

El a explicat că România nu mai are ce bani să ”repartizeze”, deoarece banii sunt împrumutaţi. El a amintit că ţara noastră ia într-un an credite de 150 de miliarde de lei, adică valoarea tuturor salariilor din sectorul public.

”Dacă nu vom adopta legislaţia care să facă reforma în administraţia centrală şi cea locală în luna noiembrie, nu mai putem să punem în practică această legislaţie înainte de buget. Şi voi face tot ceea ce este posibil să-mi fac datoria de premier pentru ţara noastră, explicând o dată în coaliţie, de două ori, în aşa fel încât să-i conving pe colegii noştri că dacă facem şedinţe de partide e bine să le facem şi să vedem bun, nu avem bani, da? Să propui tot felul de soluţii cum repartizezi banii pe care nu îi ai, pe care îi împrumuţi cu nişte dobânzi enorme care ne duc în situaţia în care ne duc, asta ştie să facă toată lumea. Dar cum faci economii, să ştiţi că nu e mare entuziasm”, a declarat Ilie Bolojan, duminică, la Digi 24, potrivit News.ro.

El a precizat că dacă anul viitor România nu ar mai lua niciun împrumut, atunci nu va putea să plătească salariile din sectorul public în 2026.

”Am discutat, de exemplu, de mai multe ori, ne trebuie bani pentru a cofinanţa proiectele din administraţia locală. Perfect. Ne mai trebuie bani pentru asta. Am spus deschis hai să vedem ce economii putem face şi eu sunt de acord că toate economiile pe care le facem să le ducem acolo, pentru că şi eu vreau să susţinem investiţiile. Credeţi că a venit cineva care să-mi spună cum se fac economiile? Deci lucrurile astea nu se fac foarte comod şi dacă cineva are nişte soluţii foarte bune, să vină să le anunţe şi dacă sunt fezabile, poate să-şi asume orice fel de poziţie. Dar v-am spus, noi nu mai avem ce împărţi, pentru că banii îi împrumutăm. Creditele pe care le ia România într-un an sunt de 30 de miliarde de euro, adică 150 de miliarde de lei. Atât este şi valoarea tuturor salariilor din sectorul public. Deci dacă în anul viitor, să spunem, România n-ar mai lua niciun fel de împrumut în cursul lui 2026, nu îşi poate plăti niciun salariu. Atât de serioasă este situaţia”, a transmis Ilie Bolojan.

