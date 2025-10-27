Bolojan: ”TVA și alte taxe nu cresc în 2026”. Când va fi ”rezolvată” reforma pensiilor magistraților

Stiri Politice
27-10-2025 | 07:19
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara că TVA nu va creşte anul viitor şi nu vor creşte nici alte taxe şi a reafirmat necesitatea continuării reducerilor de cheltuieli pentru menţinerea echilibrelor bugetare.

 

autor
Cristian Anton

"Taxa pe valoare adăugată nu va creşte şi nici alte taxe. Subliniez asta şi eu sunt un om corect faţă de români. Dar pentru asta trebuie să ne menţinem echilibrele bugetare. Asta înseamnă că e nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli. V-am explicat de ce. Având un deficit de 30 de miliarde în fiecare an, nu poţi să rezolvi doar din creşteri de venituri sau doar din scăderi de cheltuieli, trebuie lucrat combinat. Am stabilit creşterile de venituri, trebuie să scădem cheltuielile şi să ne eşalonăm investiţiile pentru că am supracontractat investiţiile. Gândiţi-vă că la transporturi am avut 5,5 miliarde de euro bani europeni şi am semnat contracte pe PNRR de 19,5 miliarde. Adică înmulţit aproape cu 4. Şi atunci dacă nu facem aceste lucruri, deci dacă nu scazi cheltuielile şi deficitul nu se menţine într-o limită normală, dacă nu vrei să intri într-o zonă de incapacitate de plată, asta e valabil oriunde şi pentru orice ţară, atunci trebuie să-ţi creşti cumva veniturile. Deci aici nu e loc de întors", a spus Bolojan.

Premierul a subliniat necesitatea reformei şi a reducerilor de personal în administraţia centrală şi locală, susţinând că "nu există altă soluţie".

"De aceea eu am insistat în permanenţă că reforma administraţiei publice locale, făcută în acelaşi timp cu reforma administraţiei centrale, care înseamnă că ne place, că nu ne place, reduceri de personal, atât în administraţia locală cât şi în cea centrală, este o necesitate, pentru că altfel, v-am spus, aceste dobânzi, aceste datorii, aceste cheltuieli fixe vin peste noi şi indiferent cine va fi în guvernare, o să ajungă din nou într-o situaţie incomodă. Şi ar fi păcat pentru ceea ce am făcut până acum să nu ducem lucrurile până la capăt. Vom face ceea ce trebuie în noiembrie. Nu există altă soluţie", a adăugat premierul.

”Dacă nu corectezi nedreptăți nu ai legitimitate să ai alte măsuri”

Bolojan a explicat faptul că trebuie adoptată o variantă de măsuri cu efecte "reale", cu rezultate "efective", nu doar tăieri de posturi vacante.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”

"Toţi colegii sunt conştienţi de această situaţie. Nu trebuie să accepte varianta propusă de premier, ci trebuie să adoptăm variante care au efecte reale. Dacă facem doar paliative, dacă desfiinţăm doar posturi vacante sau luăm măsuri care sunt ocolite sub diferite formule, n-am făcut nimic. Şi atunci trebuie să luăm măsuri care într-adevăr au efecte reale. Asta este fondul. Deci nu neapărat ce propune un partid sau altul sau ce propune unul din membrii Guvernului, măsuri care au rezultate efective. Dacă nu facem asta, v-am spus, lucrurile n-or să arate bine. Şi eu trebuie să repet aceste lucruri şi cât timp sunt pe această poziţie, fac ceea ce trebuie pentru România. S-ar putea să nu sune bine aceste lucruri, dar miza nu este să stau aici, ci, într-adevăr, cât timp stau, o zi, o săptămână, o lună, să ştiu că n-am stat degeaba şi am corectat lucrurile care s-au adunat în timp", a indicat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a menţionat că în luna noiembrie trebuie "rezolvată" şi reforma pensiilor magistraţilor.

"Tot în noiembrie ar trebui şi acest lucru să se rezolve, pentru că ele sunt nişte măsuri care se autosusţin. Dacă nu corectezi nedreptăţi, nu ai legitimitatea să ai alte măsuri. Pe bună dreptate spun oamenii, bun, nu vedeţi lucrurile care sunt într-o anumită zonă acumulate de ani de zile, nu faceţi nimic să corectaţi acolo, de ce corectaţi în zone care oricum nu au aceste venituri? Şi ele trebuie făcute într-o formă graduală şi, într-adevăr, sunt nişte măsuri complementare pentru că nu funcţionează unele fără altele", a conchis prim-ministrul.

Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților

Sursa: Agerpres

Etichete: taxe, crestere, tva, magistrati, ilie bolojan, reforme,

Dată publicare: 27-10-2025 07:19

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit suma imensă pe care România o plătește ”doar pentru dobânzi”: 55 de miliarde de lei
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit suma imensă pe care România o plătește ”doar pentru dobânzi”: 55 de miliarde de lei

Criza bugetară a României atinge cote îngrijorătoare, avertizează premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat, duminică seara, într-o emisiune televizată, la zvonurile privind o posibilă demisie a sa din fruntea Guvernului, pe fondul tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.

Comisarul european pentru economie vine în România. Se întâlnește cu președintele, premierul și guvernatorul BNR
Stiri Economice
Comisarul european pentru economie vine în România. Se întâlnește cu președintele, premierul și guvernatorul BNR

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, vine în România în perioada 27-28 octombrie și se întîlni cu președintele Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Ilie Bolojan: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate. VIDEO
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Pacea nu mai este un fapt. Apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate. VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că trăim într-o perioadă complicată, în care pacea nu mai este un fapt, iar apărarea nu mai ţine doar de soldaţi şi echipamente, ci de întreaga societate.

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate
Stiri Politice
Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului și urmează să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei, pe baza unui sondaj INSCOP din august, care a analizat șase scenarii.

Recomandări
Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale
Stiri actuale
Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Zi de sărbătoare extraordinară pentru credincioșii ortodocși din România, care au fost martorii unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre atacurile PSD la adresa sa: ”Dacă nu le convine Guvernul, să facă o majoritate și premierul pleacă”

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat, duminică seara, într-o emisiune televizată, la zvonurile privind o posibilă demisie a sa din fruntea Guvernului, pe fondul tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
Stiri actuale
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Octombrie 2025

28:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28