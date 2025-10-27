Premierul Bolojan: „Reforma administrației trebuie adoptată în noiembrie. Nu există altă soluție”

"Când un sistem care vrea să îşi conserve nişte avantaje s-a predat? Nu s-a predat niciodată, decât atunci când noi i-am minţit pe oameni că facem reforme şi am înlocuit reforma adevărată cu o minciună, de tip electoral sau de altă natură. Deci este evident că aceste lucruri nu se fac cu aplauze şi ceea ce spuneam despre legea bugetului este vital: Dacă nu vom adopta legislaţia care să facă reforma în administraţia centrală şi cea locală în luna noiembrie, nu mai putem să punem în practică această legislaţie înainte de buget", a spus şeful Executivului la Digi 24.

Întrebat dacă în cazul în care nu se va face reforma în administraţie este posibil ca bugetul pe 2026 să fie construit pe TVA mai mare şi impozite crescute, premierul Bolojaan a răspuns: "Vom face ceea ce trebuie în noiembrie. Nu există altă soluţie".

