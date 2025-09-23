Bolojan cere tăieri, dar angajații primăriilor continuă formarea profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte

Austeritatea din primării e doar pentru unii dintre angajați. Pentru alții, drumurile până în stațiuni și cazarea la hoteluri de lux se face, în continuare, pe bani publici.

Primării mari și mici din România trimit, în continuare, angajați la cursuri de formare profesională la hoteluri de lux, cu plaje private, piscine și acces la SPA și saună. Și totul e din banii contribuabililor.

Articolul integral poate fi citit pe spotmedia.ro

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













