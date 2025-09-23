Bolojan cere tăieri, dar angajații primăriilor continuă formarea profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte

Stiri Politice
23-09-2025 | 09:35
spotmedia.ro
Pixabay

Austeritatea din primării e doar pentru unii dintre angajați. Pentru alții, drumurile până în stațiuni și cazarea la hoteluri de lux se face, în continuare, pe bani publici.

autor
Stirileprotv

Primării mari și mici din România trimit, în continuare, angajați la cursuri de formare profesională la hoteluri de lux, cu plaje private, piscine și acces la SPA și saună. Și totul e din banii contribuabililor.

Articolul integral poate fi citit pe spotmedia.ro

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: romania, angajati, primarie, ilie bolojan,

Dată publicare: 23-09-2025 09:15

Articol recomandat de sport.ro
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
A apărut la gala Balonul de Aur 2025 și a întors toate privirile
Citește și...
Ilie Bolojan, vizită-fulger la Bruxelles. Comisarii europeni salută „eforturile îndrăznețe” ale României
Stiri Politice
Ilie Bolojan, vizită-fulger la Bruxelles. Comisarii europeni salută „eforturile îndrăznețe” ale României

Premierul Ilie Bolojan a făcut luni o vizită-fulger la Bruxelles. S-a întâlnit cu trei comisari europeni pentru a discuta despre planurile României pentru reducerea deficitului bugetar și despre investițiile din domeniul apărării.  

PSD se gândește din ce în ce mai serios la „viața fără Bolojan premier”. S-ar putea alia cu AUR împotriva unui ministru USR
Stiri Politice
PSD se gândește din ce în ce mai serios la „viața fără Bolojan premier”. S-ar putea alia cu AUR împotriva unui ministru USR

„Se poate Guvern și fără Ilie Bolojan premier". A spus-o luni un lider PSD, partid care pare că forțează plecarea șefului Guvernului.  

Programul oficial al vizitei premierului Ilie Bolojan la Bruxelles. Va avea întâlniri cu trei comisari europeni
Stiri Politice
Programul oficial al vizitei premierului Ilie Bolojan la Bruxelles. Va avea întâlniri cu trei comisari europeni

Guvernul a făcut luni public programul oficial al vizitei premierului Ilie Bolojan la Bruxelles.

Recomandări
Nicușor Dan, întâlnire cu liderii partidelor aflate la guvernare, înainte de ședința coaliției. Posibilele teme de discuție
Stiri Politice
Nicușor Dan, întâlnire cu liderii partidelor aflate la guvernare, înainte de ședința coaliției. Posibilele teme de discuție

Nicuşor Dan se întâlnește marți cu liderii coaliţiei. Pe agenda discuţiilor ar putea fi plafonarea preţurilor la produsele de bază şi decizia Curţii Constituţionale cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului.

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România
Stiri actuale
Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Alegeri în R. Moldova. Unde pot vota moldovenii din România. Lista celor 23 de secții deschise
Stiri actuale
Alegeri în R. Moldova. Unde pot vota moldovenii din România. Lista celor 23 de secții deschise

Cetățenii din diasporă sunt încurajați să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Septembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28