Analist: Popularitatea lui Bolojan depinde de verdictul CCR, dar stabilitatea coaliției e dictată de PSD

23-09-2025 | 14:24
Cristian Pîrvulescu explică faptul că deși funcția lui Ilie Bolojan nu depinde de deciziile CCR, acestea vor determina cât de puternic va fi acesta în viitorul apropiat. În plus, stabilitatea coaliției depinde de PSD și deciziile de la viitorul congres.

autor
Constantin Toma

Politologul Cristian Pîrvulescu a explicat într-un interviu pentru Știrile ProTV că întâlnirea dintre Nicușor Dan și liderii coaliției de guvernare reprezintă o încercare a președintelui de a asigura „echilibrele guvernamentale și funcționare a instituțiilor”.

Analistul mai subliniază și contextul sensibil în care are loc această întâlnire, cu doar o zi înainte ca Curtea Constituțională să judece contestațiile depuse de AUR la o parte din legile din pachetul doi de măsuri ficale.

Constantin Toma: Nicușor Dan și-a chemat coaliția de guvernare la Cotroceni astăzi, pentru a mai tempera spiritele. E o modalitate la care a mai apelat în urmă cu 3 săptămâni, când Ilie Bolojan a anunțat în coaliție că își dă demisia dacă nu se va face acea reformă din administrația publică. E un tătic, să-i spunem așa, Nicușor Dan, al acestei coaliții de guvernare? Dă cu varga, să spunem așa?

Cristian Pîrvulescu, analist politic: Nu. Pur și simplu nu. Nu este un președinte autoritar. Și se vede asta și în sondaje, pentru că vorbim totuși despre o scădere foarte rapidă a popularității. Președintele, dar nu-i de mirare, într-o țară care se află sub imperiul războiului hibrid, urmărește să găsească consensul. Este o atribuție prezidențială, acela aceea de a încerca să asigure echilibrele guvernamentale și funcționare a instituțiilor. Și încearcă să găsească consensul cu o zi înainte deciziei de la Curtea Constituțională, pentru că atmosfera politică contează în egală măsură în decizia care va fi luată acolo.

Cristian Pîrvulescu nu depinde de deciziile CCR

Constantin Toma: Ar putea fi asta ultima zi a coaliției de guvernare, ținând cont de ce se va întâmpla mâine (n.r. decizia CCR în cazul legilor din pachetul 2)?

Cristian Pîrvulescu: N-are niciun fel de legătură coaliția guvernamentală cu decizia de la Curtea Constituțională. Dacă primul-ministru, dacă chiar dacă e primul-ministru, a spus că depinde de această decizie locul său la Palatul Victor, este vorba de primul-ministru și nu de coaliție. Dacă primul-ministru își dă demisia, coaliția rămâne și se găsește o altă soluție, nu însăși coaliția dispare. Primul ministru trage consecințele, dar primul ministru a făcut această declarație pentru a face presiune asupra Curții Constituționale, asupra opiniei publice într-o strategie care uneori e câștigătoare alte ori nu. Eu am un exemplu, referendumul din Franța din 1962 prin care s-a modificat constituția. Un război al lui (n.r.Charles) de Gaulle împotriva Parlamentului a fost câștigat cu o majoritate clară, pentru că a amenințat că-și de demisia. În 1968 a amenințat că-și dă demisia, francezii nu i-au votat reforma privind regionalizarea și și-a dat demisia. (...) Jocul cu cu această declarațiile legate de demisie este foarte periculos. Vedem consecințele lui în sondajele de popularitate ale primului ministru.

Cristian Pîrvulescu mai explică faptul că deși funcția lui Ilie Bolojan nu depinde de deciziile Curții Constituționale, contestațiile reprezintă un test pentru acesta. Dacă legile nu vor pica la CCR, premierul își va consolida poziția. Cu toate acestea, stabilitatea coaliției depinde de dezbaterile din interiorul PSD.

Pirvulescu spune că reducerea posturilor din administrația locală este un subiect de interes pentru PSD, formațiunea reușind o reducere de la 40.000 la 13.000 a numărului de persoane care ar urma să fie concediate. În acest context, PSD va continua să mențină un număr mare de angajați pentru că este principalul beneficiar al acestei situații. PSD are cei mai mulți primari, în jur de 1.600–1.700, în special în localități sărace, unde angajații depind de primării și consilii locale. Reducerile masive ar putea avea consecințe electorale grave pentru partid, de aceea interesul său este să protejeze aceste posturi. PNL are și el o bază importantă, dar mai redusă comparativ.

Stabilitatea coaliției de guvernare depinde de PSD

Constantin Toma: Îl mai vedeți pe Ili Bolojan stând mult timp la Palatul Victoria?

Cristian Pîrvulescu: Dacă trece de examenul de la Curtea Constituțională, va ieși foarte întărit și deci încă o perioadă va rezista. PSD are probleme de interne, nu a depășit momentul congresului, mereu amânată. Nu știm când va avea loc pentru că raporturile de forță în interiorul partidului sunt neclare. Asta este o slăbiciune evidentă din partea partidului. Estiv presiuni făcute din dinspre lideri. Am văzut Olguța Vasilescu care spune clar că se poate și fără Ilie Bolojan, însă trebuie să vină un premier de la PNL.

Constantin Toma: Pare mai mult o înțepătură la Sorin Grindeanu, o presiune pe care o pun liderii din partid ca Sorin Grindeanu să bată cu pumnul în masă în coaliția de guvernare și ca reforma din administrația locală a cele 13.000 de posturi să nu fie într-adevăr desființate.

Cristian Pîrvulescu: Gândiți-vă că s-a trecut de la 40.000 la 13.000 de posturi, este deja o reducere importantă. Dar da, PSD va continua pe această linie pentru simplul motiv că este principalul beneficiar al acestei creșterea numărului de angajați din administrația locală. Este cel mai mare partid la nivel local, are în jur de 1.600-1.700 de primari. Nici PNL-ul nu e departe, dar localitățile cele mai sărace sunt, în general, sunt localități care au administrați e PSD și unde probabil ar avea loc reduceri importante cu consecințe grave. Pentru că dacă există localități în care majoritatea angajaților sunt la primărie, la consiliul local, este evident că acest lucru va avea consecințe electorale. Gândiți-vă că s-a trecut de la 40.000 la 13.000 de posturi, este deja o reducere importantă. Dar da, PSD va continua pe această linie pentru simplul motiv că este principalul beneficiar al acestei creșterea numărului de angajați din administrația locală. Este cel mai mare partid la nivel local, are în jur de 1600-1700 de primari. Nici PNL-ul nu e departe, dar localitățile cele mai sărace sunt, în general, sunt localități care au administrați e PSD și unde probabil ar avea loc reduceri importante cu consecințe grave. Pentru că dacă există localități în care majoritatea angajaților sunt la primărie, la consiliul local, este evident că acest lucru va avea consecințe electorale. 

Constantin Toma: Haideți să facem următorul exercițiu mâine: Curtea Constituțională de o decizie, respinge această lege a modificării statutului magistraților. Ce se întâmplă mai apoi?

Cristian Pîrvulescu: Nu există niciun fel de obligație ca primul ministru să demisioneze în măsura în care o lege este de declarată neconstituțională. În primul rând, pentru că această lege nu este o lege a Guvernului, chiar dacă Guvernul și-a asumat răspunderea, Parlamentul a adoptat-o. Câtă vreme a respins moțiunea de cenzură., în cazul acesta nu s-a respins moțiunea de cenzură, nu s-a depus moțiunea de cenzură. Deci întreaga responsabilitate e trecută pe Curtea Constituțională, spre deosebire de celelalte. De ce? Pentru că aici este ipocrizia AUR, deși aparent susține magistrații, nu a făcut niciun fel de gest, pentru că problema pensiilor și salariilor magistraților a fost prezentată în mod populist și majoritate absolută a românilor o vede ca fiind un privilegiu. Deși trebuie să spunem că, apropo de decizia posibilă decizie a Curții Constituționale, există decizii ale Curții Europene de Justiție care stabilesc în mod clar că salarizarea și pensia sunt părți importante ale asigurării independenței juridice în condițiile specifice ale acestei meserii.

Traian Băsescu, interviu pentru Știrile ProTV: „Ne putem trezi cu oamenii lui Putin la putere la Chișinău”

