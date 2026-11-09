„Am luat decizia pentru a păstra coerenţa votului în grupurile noastre parlamentare, pentru a fi cât se poate de clari, pentru a ne defini cât se poate declari identitatea, ca să existe o decizie privind respectarea deciziilor grupurilor parlamentare în votul membrilor acestor grupuri, atât la Cameră cât şi la Senat”, a spus liderul PNL despre decizia conducerii partidului.

Ilie Bolojan a făcut referire şi la procesele care au fost deschise de o parte dintre parlamentari, pe tema deciziilor de principiu pe care un partid le ia în ceea ce priveşte recomandarea la vot, şi oriunde, de la un Consiliu local, la un Consiliu municipal, la un Consiliu judeţean, în Parlament: ”Acolo unde un partid decide o poziţionare într-o problemă strategică importantă, legată de dezvoltarea unei comunităţi, legată de un proiect de investiţii, legată de alegeri sau alte aspecte de genul acesta, este logic să existe o coerenţă între ceea ce decide un partid şi votul grupului de consilieri. Fiecare, sigur, poate vota aşa cum doreşte, inclusiv parlamentarii, dar nu pot să facă acest lucru din calitatea de membri a unui grup de consilieri”, a afirmat preşedintele PNL după întâlnirea cu grupurile parlamentarilor PNL.

Bolojan a menţionat că aceasta nu este valabilă doar pentru PNL, ci pentru orice partid politic şi „ţine de substanţa unui partid politic”.

„Deci fiecare poate să voteze aşa cum doreşte, dar nu din interiorul grupului politic respectiv. Aceasta a fost decizia”, a menţionat el.

Bolojan a fost întrebat despre liberalii care au contestat în instanţă deciziile Congresului partidului.

„Cei care contestă acest drept principial de a face recomandări privind votul într-o problemă sau alta, care este o problemă fundamentală, au două posibilităţi, să retragă aceste procese sau să mandatul dat acestor grupuri parlamentare este să nu mai facă parte din aceste grupuri”, a răspuns Ilie Bolojan, el adăugând că este o chestiune de claritate, de decenţă şi de normalitate.

Ilie Bolojan pune presiune pe „puciștii” din PNL

Tribunalul Bucureşti a dispus, în iulie, suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de Partidul Naţional Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri şi a modificărilor statutare.

Aripa Veştea din PNL a depus în vară la Tribunalul Ilfov o cerere de suspendare de urgenţă a Deciziilor BPN prin care s-au convocat Consiliul Naţional şi Congresul, arătând că scopul evident a fost de a modifica Statutul partidului şi de a elimina membrii şi aleşii cu opinie divergentă.

Aceştia au introdus şi o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Naţional Liberal şi a preşedintelui partidului, prin care solicită antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâţilor şi obligarea acestora, în solidar, la plata de 250.000 lei daune morale de fiecare reclamant, respectiv 4.000.000 lei în total.

Tribunalul Ilfov a suspendat şi două decizii luate luni de Biroul Politic Naţional al PNL, când partidul şi-a stabilit poziţia privind Cabinetul Veştea.

Acţiunea a fost înregistrată atunci, de către Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Rusu şi Eduard Mititelu.

Reacția Alinei Gorghiu după declarațiile lui Ilie Bolojan

Alina Gorghiu, unul dintre liberalii care au contestat în justiţie Congresul PNL, a reacţionat, luni, după decizia luată de conducerea PNL prin care cei care nu renunţă la aceste sesizări vor fi excluşi din grupurile parlamentare ale PNL.

„Astăzi vorbesc despre ceva ce nu mi-am imaginat că voi trăi în propriul partid. Am înţeles pe propria piele ce înseamnă să fii pusă sub presiunea de a renunţa la justiţie, să ţi se ceară să alegi între apărarea drepturilor tale şi apartenenţa la grupul parlamentar al partidului în care ai muncit 27 de ani. Şi da, mă consider victima unui şantaj şi o spun de la început, nu voi ceda”, a transmis Alina Gorghiu către News.ro.

Alina Gorghiu consideră că ce s-a întâmplat în Biroul Politic naţional al PNL e foarte grav.

„Potrivit deciziilor domnului Bolojan, celor care au dat partidul în judecată li se acordă 10 zile să renunţe la litigii, sub ameninţarea excluderii din grupurile parlamentare. Îi solicit public lui Bolojan să reanalizeze această decizie ilegală, să se consulte cu specialiştii şi să renunţe la acest şantaj în interiorul PNL”, spune Gorghiu.

Ea mai afirmă că a vorbit de atâtea ori despre presiunea asupra victimelor de a-şi retrage plângerile, despre frică, despre ameninţări, despre cât de greu este să mergi mai departe când cineva, oricine încearcă să le aducă la tăcere.

„Astăzi mă confrunt eu însă cu acest şantaj de a renunţa la un demers în justiţie. Cum credeţi că aş mai putea să le spun altora să aibă curaj să-şi apere drepturile dacă eu aş renunţa la ale mele? Şi nu, n-o să mă las şantajată. Nu mă voi lăsa intimidată şi nici n-am de gând să-mi retrag nicio sesizare, nicio acţiune în instanţă ca urmare a acestor ameninţări. Dreptul meu de a mă apăra în faţa unui abuz nu e negociabil. Iar abuzurile, iată, pot veni şi din partea propriei conduceri de partid”, a subliniat Alina Gorghiu.