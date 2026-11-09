Sorin Grindeanu, ironic la adresa PNL: „Am văzut că apare nu știu ce pol de modernizare. Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”

Stiri Politice
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Data actualizării:
Sorin grindeanu 2026 2
StirilePROTV

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a ironizat, luni, pe membrii PNL, care au anunțat că sunt gata să înceapă construcția unui „pol de modernizare” în partidul lor, pentru a fi pregătiți electoral la viitoarele alegeri.

autor
Cristian Matei,  Constantin Toma

Grindeanu le-a spus jurnaliștilor, înainte să înceapă ședința Biroului Permanent Național, că ideea liberalilor ar putea fi ”de râs, dacă n-ar fi de plâns”.

Liderul PSD le-a transmis celor din PNL că este foarte curios cum va arăta „modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban”, referindu-se, astfel, la președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban.

Potrivit prim-vicepreşedintelui PNL, Ciprian Ciucu, prima etapă în demersul liberalilor de a construi un ”pol de modernizare” este începerea negocierilor pentru fuziunea cu/absorbţia partidului Forţa Dreptei.

„Am văzut că apare nu știu ce pol de modernizare. Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”. N-au reformat și n-au modernizat nimic cât au fost la putere, o fac acum din opoziție. Doar au tăiat de la oameni și de la firmele românești. Să susțină mai bine reforma administrativă și comasarea agențiilor propuse de PSD. Astea sunt reforme reale. Și, apoi, sunt foarte curios cum va arăta modernizarea făcută cu dinozauri precum Orban!”, a spus Grindeanu.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: PSD, PNL, sorin grindeanu,

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