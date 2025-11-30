Guvernul finalizează cu întârziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt în joc

Finalul lunii noiembrie a fost termenul limită pentru trei jaloane din PNRR. Împreună, acestea ar fi trebuit să aducă reforme importante pentru statul român, dar și peste 800 de milioane de euro din fonduri europene.

România a avut mai mult de doi ani de zile pentru ca până pe 28 noiembrie 2025 să îndeplinească trei jaloane din Planul Naționalt de Redresare și Reziliență, miza reformelor ridicându-se la peste 800 de milioane de euro, bani din fonduri europene.

Pentru a obține acești bani, România trebuia să finalizeze în timp util:

1. Reforma pensiilor speciale (231 milioane de euro);

2. Operaționalizarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) (330 milioane euro);

3. Reforma guvernanței companiilor din energie (227 milioane euro).

Reforma pensiilor speciale ajunge, din nou, în Parlament

Guvernul a încercat să reformeze de trei ori pensiile speciale ale magistraților. Executivul a aprobat în ședința de vineri, 28 noiembrie, proiectul de reformă a pensiilor speciale ale magistraților, asta după ce versiunea anterioară a picat la Curtea Constituțională. Acum, Executivul urmează să-și asume, din nou, răspunderea în Parlament.

Înainte de asta, o primă încercare a reformei a avut loc în timpul mandatului de premier al lui Marcel Ciolacu, dar lege a a fost respinsă la CCR.

„Senatul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraților chiar săptămâna viitoare. Dacă România, cu participatea tuturor instituțiilor ei, va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvați. Premierul Ilie Bolojan a mers înainte cu această reformă, solicitată și așteptată de români, pentru eliminarea unor inechități sociale. A venit momentul să fie asumată, înțeleasă și pusă în practică”, a transmis Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Reforme finalizate la limită

Guvernul a finalizat, cu o zi înainte de termenul limită, numirea conducerii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Au fost numiți un președinte și doi vicepreședinți.

„Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) e în Monitorul Oficial, poate ați văzut acest lucru, deci putem considera că jalonul AMEPIP este îndeplinit, e rezolvat”, a declarat Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Cu toate acestea, chiar în aceiași declarație, chiar reprezentanta Guvernului recunoștea că unele reforme au întârziat.

„În ceea ce privește resul jaloanelor, nu există încă o definitivare, mâine se va trage linie, mai sunt încă unele lucruri în desfășurare. Ceea ce vă pot spune este că nu mai are cum să fie îndeplinit jalonul privind directoratul Hidroelectrica, pentru că a fost anulată procedura de către Consiliul de Supraveghere, se va demara o nouă procedură, Hidroelectrica a și anunțat astăzi, a dat un comunicat. De asemenea, în privința Consiliului de administrație al CNAIR și CNIR nu se va putea face nimic”, a mai adăugat ea.

În ceea ce privește numirile conducerilor companiilor de stat, guvernanții au avut de găsit manageri în 13 companii energetice de stat, un total de peste 40 de poziții.

Suma aferentă acestui obiectiv este de 227 milioane de euro, iar penalizările se aplică pentru fiecare post neocupat. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România poate salva „aproape 90%” din bani, însă nu este clar câte companii respectă criteriile impuse de Comisia Europeană.

Ce se întâmplă cu banii din PNRR

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat că nu se știe deocamdată care ar fi cuantumul penalizării din partea Comisiei Europene pentru reformele nerealizate.

„Știu că următoarea întrebare va fi care sunt banii, nu există încă un calcul, încă se fac calcule din acest punct de vedere, care ar putea să fie penalizarea pentru aceste jaloane, dar în orice caz e vorba de o penalizare, nu de o neîndeplinire integrală a acestor jaloane. Spre exemplu, în cazul companiilor din Energie, 11 din 12 au îndeplinit condiția directoratelor, deci putem considera că o mare parte a fost îndeplinită. Cât va costa ce nu este îndeplinit - și încă nici nu e clar ce nu, cu excepția a ceea ce v-am spus, că nu prea mai are cum, în mod obiectiv, să se îndeplinească - se va trage mâine linie, se lucrează la Ministerul Fondurilor Europene și, după ce se va calcula totul și se va trimite, atunci, sigur, vom avea datele complete”, a adăugat Ioana Dogioiu.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a afirmat, pe 20 noiembrie, în cadrul briefingului de la finalul ședinței de Guvern, că România va depune pe data de 28 noiembrie, până la 12 noaptea, în sistemul informatic de colaborare cu Comisia Europeană, o scrisoare prin care va prezenta ce demersuri a făcut pentru îndeplinirea suspendării jalonului privind pensiile speciale, fără să existe o garantare că țara noastră va recupera cei 231 de milioane de euro.

Reformele din PNRR, amânate în ultimii ani

Trebuie precizat faptul că deși agenda publică a fost acaparată de discuțiile despre pensiile speciale ale magistraților, informațiile despre termenul limită până la care România trebuia să implementeze aceste reforme era cunoscut de la semnarea PNRR. În plus, la sfârșitul luni lunii mai, Marcel Boloș, pe atunci ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, vorbea pe această temă.

România avea în acel moment suspendate la plată trei jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar termenul de rezolvare al acestora era de 28 noiembrie 2025, sublinia Marcel Boloș.

„Primul jalon suspendat este cel legat de operaționalizarea și funcționalizarea Autorității de Monitorizare a Indicatorilor de Performanță a Întreprinderilor Publice, cum este cunoscută instituția cu denumirea prescurtată AMEPIP, pentru care în prezent sunt suspendați 330 de milioane de euro, urmând ca până la data de 28 noiembrie 2025 să soluționăm acest jalon cu numărul 440, respectiv să fie selectată și numită conducerea AMEPIP după criteriile, respectiv standardele pe care le impune Comisia Europeană. Din acest punct de vedere, în prezent procedura se găsește în derulare la nivelul Secretariatului General al Guvernului. Termenul pentru depunerea candidaturilor în vederea selectării comisiei care va evalua candidații la funcțiile de conducere din cadrul acestei autorități, respectiv din cadrul AMEPIP, este data de 11 iunie”, a menționat Boloș.

Cel de-al doilea jalon care a fost suspendat este legat de administratorii de companii de la Ministerul Energiei, 43 fiind în prezent revocați.

„Cel de-al doilea jalon care a fost suspendat este cel în legătură cu administratorii de companii de la Ministerul Energiei. Aceștia sunt 43 de administratori care în prezent sunt revocați. Suma suspendată este de 227 de milioane de euro și suntem în următoarea situație: proceduri reluate pentru desemnarea administratorilor la opt companii - Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Romgaz, Oil Terminal, Conpet, CE Oltenia, Midia Green Energy și CNCIR. Cele nereluate sunt la Societatea de Administrare a Participațiilor în Domeniul Energiei - SAPE, Electrocentrale Craiova, Eurotest, Radioactiv Măgurele și Institutul nostru de Resurse Minerale în domeniul energiei. Termenul pentru ca noii administratori să fie numiți este 28 noiembrie 2025”, a mai adăugat ministrul.

De asemenea, Boloș mai arăta că în ceea ce privește jalonul al treilea, care vizează pensiile speciale, România avea suspendată suma de 231 de milioane de euro.

„Pentru componenta de pensii speciale - Jalonul 215, sunt suspendați 231 de milioane de euro. În prezent, proiectul de act normativ care privește componenta de echitate în domeniul pensiilor speciale pentru magistrați este trecut de dezbaterile în comisii în Senatul României și are două prevederi importante, respectiv creșterea vârstei de pensionare progresiv, până la 65 de ani, respectiv până în anul 2045. De asemenea, baza de calcul pentru ceea ce înseamnă determinarea cuantumului pensiilor speciale a rămas, cel puțin deocamdată, să vedem ce se va mai modifica la dezbaterile în plen în Senatul României, la 85% din veniturile nete. Aceasta este decizia pe care am primit-o și ni s-a comunicat oficial. Termenul, cum am spus, curge pentru cele trei jaloane care au fost suspendate și pentru care am menționat sumele care sunt suspendate până la data de 28 noiembrie 2025”, a subliniat oficialul.

