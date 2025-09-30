Ilie Bolojan, după întâlnirea cu executiv al FMI: Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală
Ilie Bolojan, premierul României, a avut, marţi, o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional, discuţiile concentrându-se asupra situaţiei bugetare actuale şi a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului.
Premierul a transmis că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităţilor sociale şi creşterea eficienţei colectării veniturilor.
„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional. Discuţiile s-au concentrat asupra situaţiei bugetare actuale şi a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului. Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente şi a arătat că direcţiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creşterea colectării veniturilor şi orientarea resurselor către domenii cu potenţial de dezvoltare, precum energie şi agricultură”, arată Executivul într-un comunicat.
Ilie Bolojan: FMI confirmă că România se află pe o „traiectorie corectă”
Şeful Executivului a subliniat că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilităţii fiscale şi pentru reducerea unor dezechilibre şi inechităţi sociale. Totodată, a accentuat importanţa unei alocări mai eficiente a banului public, prin susţinerea proiectelor care aduc randament economic şi plus-valoare comunităţilor, mai transmite Guvernul.
„Directorul executiv al FMI a confirmat că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală şi a asigurat sprijin pentru continuarea reformelor. De asemenea, a evidenţiat necesitatea stabilităţii politice pentru implementarea măsurilor adoptate de Guvern”, se afirmă în comunicat.
30-09-2025 17:08