Ilie Bolojan, după întâlnirea cu executiv al FMI: Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală

Ilie Bolojan, premierul României, a avut, marţi, o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional, discuţiile concentrându-se asupra situaţiei bugetare actuale şi a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului.

Premierul a transmis că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităţilor sociale şi creşterea eficienţei colectării veniturilor.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional. Discuţiile s-au concentrat asupra situaţiei bugetare actuale şi a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului. Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente şi a arătat că direcţiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creşterea colectării veniturilor şi orientarea resurselor către domenii cu potenţial de dezvoltare, precum energie şi agricultură”, arată Executivul într-un comunicat.

Ilie Bolojan: FMI confirmă că România se află pe o „traiectorie corectă”

Şeful Executivului a subliniat că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilităţii fiscale şi pentru reducerea unor dezechilibre şi inechităţi sociale. Totodată, a accentuat importanţa unei alocări mai eficiente a banului public, prin susţinerea proiectelor care aduc randament economic şi plus-valoare comunităţilor, mai transmite Guvernul.

„Directorul executiv al FMI a confirmat că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală şi a asigurat sprijin pentru continuarea reformelor. De asemenea, a evidenţiat necesitatea stabilităţii politice pentru implementarea măsurilor adoptate de Guvern”, se afirmă în comunicat.

