Ilie Bolojan, după întâlnirea cu executiv al FMI: Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală

Stiri Economice
30-09-2025 | 17:08
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Ilie Bolojan, premierul României, a avut, marţi, o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional, discuţiile concentrându-se asupra situaţiei bugetare actuale şi a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului.

autor
Adrian Popovici

Premierul a transmis că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităţilor sociale şi creşterea eficienţei colectării veniturilor.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional. Discuţiile s-au concentrat asupra situaţiei bugetare actuale şi a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului. Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente şi a arătat că direcţiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creşterea colectării veniturilor şi orientarea resurselor către domenii cu potenţial de dezvoltare, precum energie şi agricultură”, arată Executivul într-un comunicat.

Ilie Bolojan: FMI confirmă că România se află pe o „traiectorie corectă”

Şeful Executivului a subliniat că măsurile sunt indispensabile pentru asigurarea stabilităţii fiscale şi pentru reducerea unor dezechilibre şi inechităţi sociale. Totodată, a accentuat importanţa unei alocări mai eficiente a banului public, prin susţinerea proiectelor care aduc randament economic şi plus-valoare comunităţilor, mai transmite Guvernul.

„Directorul executiv al FMI a confirmat că România se află pe o traiectorie corectă în procesul de consolidare fiscală şi a asigurat sprijin pentru continuarea reformelor. De asemenea, a evidenţiat necesitatea stabilităţii politice pentru implementarea măsurilor adoptate de Guvern”, se afirmă în comunicat.

Citește și
oameni pe strada
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Prim-ministrul Ilie Bolojan a reiterat că Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală, responsabilitatea în cheltuirea banului public, reducerea inechităţilor sociale şi creşterea eficienţei colectării veniturilor, precizează Guvernul. 

VIDEO. Nicușor Dan, moment de confuzie la Timișoara. Președintele a uitat protocolul în timpul ceremoniei

Sursa: News.ro

Etichete: fmi, ilie bolojan,

Dată publicare: 30-09-2025 17:08

Articol recomandat de sport.ro
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Citește și...
FMI spune că măsurile aprobate pot duce la creștere economică în România. Cel mai mare risc: Guvernul să nu le poată aplica
Stiri Economice
FMI spune că măsurile aprobate pot duce la creștere economică în România. Cel mai mare risc: Guvernul să nu le poată aplica

Cel mai important risc este dacă Guvernul poate livra şi poate implementa pachetul fiscal anunţat pentru acest an şi anul viitor, susţine şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional pentru România, Joong Shik Kang.

FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Alexandru Nazare: Reprezentanţii FMI au salutat măsurile recente impuse de actualul Guvern
Stiri Economice
Alexandru Nazare: Reprezentanţii FMI au salutat măsurile recente impuse de actualul Guvern

În urma vizitei FMI la București, care a avut ca scop analiza recentelor evoluții și politici economice, Ministrul Finanțelor a specificat că reprezentanții instituției financiare internaționale au salutat măsurile impuse recent de actualul Guvern.   

Recomandări
Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”
Stiri actuale
Fără „privilegii de lux” la Romsilva. Angajații nu mai primesc zece salarii bonus de pensionare, ci unul: „Adică normalitate”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a fost modificat contractul colectiv de muncă al angajaților de la Romsilva, iar bonusul de pensionare al acestora nu va mai fi zece salarii, ca până acum, ci unul singur. ”Adică normalitate”, a spus ea.

Mesajul președintei CCR, la început de an universitar: „Puterea dreptului transformă o sumă de indivizi într-o societate”
Stiri actuale
Mesajul președintei CCR, la început de an universitar: „Puterea dreptului transformă o sumă de indivizi într-o societate”

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a declarat marți că România are nevoie de juriști care să înțeleagă că legea nu trebuie folosită ca instrument în slujba intereselor personale, ci ca fundament al unei societăți echitabile.

Un ginecolog din București, obligat să plătească daune de 80.000 de euro unei paciente căreia i-a pus viața în pericol
Stiri Justitie
Un ginecolog din București, obligat să plătească daune de 80.000 de euro unei paciente căreia i-a pus viața în pericol

Medicul ginecolog Mădălina Gheorghe, de la Spitalul Filantropia din București, a fost obligată de Judecătoria Sectorului 1 să plătească împreună cu spitalul daune morale de 80.000 de euro unei paciente, căreia i-a pus viața în pericol.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Septembrie 2025

43:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28