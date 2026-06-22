Documentul prevede că salariul minim pe economie va crește de la 1 iulie, așa cum era stabilit și că nu se vor mări taxele și impozitele. Ministrul desemnat al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că nu vor fi acceptate acele măsuri care vor crește deficitul și că nu se va schimba nici cota unică, nici actualul nivel al TVA. Liberalii au criticat promisiunile pe motiv că vor duce la un dezechilibru bugetar.

În programul de guvernare de 80 de pagini sunt prevăzute măsuri pentru combaterea pensionărilor anticipate considerate nejustificate și sunt limitate beneficiile pensiilor necontributivite, însă nu se spune clar cum se vor întâmpla toate aceste lucruri.

Programul prevede indexarea pensiilor începând cu anul 2027, cu un „procent prudent”, după cum a menționat ministrul desemnat al finanțelor, același de până acum - Alexandru Nazare.

Ionel Bogdan, deputat PNL: „Cum vă poziționați față de măsurile PSD?”

Alexandru Nazare, ministru desemnat al Finanțelor: „Nu luăm în calcul pentru 2026 o creștere a TVA. Cota unică - cât timp am fost parlamentar am susținut-o în fel și chip. Faptul că nu apare în programul de guvern e pentru că nu ne propunem să intervenim asupra ei”.

Măsuri vagi pentru aparatul de stat

Pentru sistemul bugetar, măsurile sunt doar schițate. Intră aici reducerea sporurilor exagerate și a personalului în anumite zone ale administrației, fără alte detalii. Creșterea salariului minim pe economie de la 1 iulie, anul acesta, rămâne în vigoare. Și apar beneficii noi pentru unele familii.

De exemplu, cei care angajează părinți cu cel puțin trei copii ar urma să primească o subvenție de 2.250 lei pe lună timp de 12 luni, iar mamele vor beneficia de o primă de 1.000 lei pe lună. Totodată, bunicii care lucrează ar putea prelua concediul de creștere a copilului în locul părinților, iar aceștia din urmă să revină la muncă, dar cu jumătate de normă.

Se vorbește în schimb despre analizarea excepțiilor fiscale, creșterea colectării, reducerea evaziunii și lărgirea bazei de contribuabili. Nici aici nu sunt specificate măsurile concrete.

În zona energiei, programul de guvernare menționează „dezvoltarea reactoarelor modulare de mici dimensiuni” - cu referire la proiectul de la Doicești, criticat de premierul interimar Ilie Bolojan.

Bogdan Ivan, ministrul desemnat al Energiei: „Mă interesează o soluția viabilă care preferabil să vină de la o compania din SUA, care are cea mai avansată tehnologie. Dar sunt deschis înspre orice altă formulă”.

Programul de guvernare prevede continuarea investițiilor mari aflate în derulare.

Cristian Pistol, ministrul desemnat al Transporturilor: „Autostrada Transilvania, loturile acelea pe care le execută constructorul, vor fi finalizate anul acesta”.

De altfel, programul de guvernare conține multe măsuri care sunt continuări ale reformelor începute deja. Nu sunt precizate însă termenele limită de îndeplinire.