Reuniunea guvernamentală este anunţată să înceapă la ora 20:00.
În Parlament, luni, începând cu ora 21:30, se desfăşoară procedurile de învestire a unui nou Executiv, propus de premierul desemnat Adrian Veştea.
Guvernul interimar al lui Ilie Bolojan se reuneşte, luni seară, într-o şedinţă extraordinară, a anunţat Biroul de presă al Executivului.
Reuniunea guvernamentală este anunţată să înceapă la ora 20:00.
În Parlament, luni, începând cu ora 21:30, se desfăşoară procedurile de învestire a unui nou Executiv, propus de premierul desemnat Adrian Veştea.
Sursa: Agerpres
Etichete: ilie bolojan, adrian vestea, sedinta de Guvern, Parlament,
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