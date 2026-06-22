Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul

Veştea spune că înţelege responsabilitatea care îi revine pentru a pune capăt haosului politic şi atunci când vine vorba de România şi de rezolvarea unei crize fără precedent, îşi asumă un dialog deschis cu orice formaţiune politică votată de români.

”Sunt un om al dialogului şi al consensului. Înţelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu preşedintele AUR, George Simion”, a scris Adrian Veştea pe Facebook.

”Atunci când vine vorba de România şi de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formaţiune politică votată de români”, mai spune Veştea.

”Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, menţionează premierul desemnat.