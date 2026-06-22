Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul

Stiri Politice
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Adrian vestea inquam photos george calin 8
Inquam Photos / George Calin

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a anunţat luni că se va întâlni cu preşedintele AUR, George Simion, după ce acesta a spus că parlamentarii AUR nu vor vota pentru învestirea Guvernului, în plenul comun de luni seară. 

autor
Alexandru Toader

Veştea spune că înţelege responsabilitatea care îi revine pentru a pune capăt haosului politic şi atunci când vine vorba de România şi de rezolvarea unei crize fără precedent, îşi asumă un dialog deschis cu orice formaţiune politică votată de români.

”Sunt un om al dialogului şi al consensului. Înţelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu preşedintele AUR, George Simion”, a scris Adrian Veştea pe Facebook. 

”Atunci când vine vorba de România şi de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formaţiune politică votată de români”, mai spune Veştea.

”Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, menţionează premierul desemnat. 

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Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat luni că, dacă guvernul Veştea va fi votat diseară, nu va beneficia de susţinerea parlamentarilor AUR.

El a precizat că îl aşteaptă la sediul partidului pe premierul desemnat Adrian Veştea, până la ora 20:00.

În plus, el i-a cerut preşedintelui Nicuşor Dan să iasă public să spună dacă AUR mai este un partid extremist.

Simion a făcut apel la premierul desemnat Adrian Veştea să predea mandatul sau să amâne acest vot, adăugând că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunţul pe care îl fac, nu o să treacă de vot.

Sursa: News.ro

Etichete: adrian vestea, aur, premier,

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