Ce prevede legea privind pensiile din Justiție, adoptată din nou de Guvern. Magistrații au anunțat deja că o vor ataca la CCR

Marți, 2 decembrie, Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament, pentru legea care mărește vârsta de pensionare a magistraților și le reduce pensiile.

CSM a dat aviz negativ proiectului, care a fost adoptat într-o ședință specială de Executiv. „Este o minimă justiție socială" - a comentat premierul, la începutul ședinței.

Ilie Bolojan, premierul României: „Proiectul de lege privind pensiile magistraților este justificat de trei aspecte. Pe de o parte de aspectul de accesare a fondurilor europene, de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți, o pensionare prea rapidă și o pensie cât ultimul salariu. Și de asemenea pentru a pune sistemul de pensii pe baze sustenabile”.

Proiectul de lege stabilește ca magistrații nu pot avea o pensie mai mare de 70% din ultimul salariu net, o vechime mai mică de 35 de ani, iar vârsta de pensionare să crească la 65 de ani până în 2040.

Ilie Bolojan: „Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului și în data de 2 (n.r. decembrie) vom trece la finalizarea procedurii prin prezentarea în Parlament după ce vom primi principalele amendamente de la parlamentari”.

Asumarea răspunderii de către Guvern vine la pachet și cu o posibilă moțiune de cenzură. Grupurile parlamentare pot bloca proiectul printr-o astfel de procedură însă dacă moțiunea este votată de majoritate, ar însemna căderea guvernului Bolojan.

Magistrații vor ataca și noua formă a reformei pensiilor speciale

Chiar dacă șeful guvernului susține că își asumă răspunderea, magistrații nu au renunțat la bătalie. Nu doar că au avizat negativ proiectul, dar au anunțat deja că, de îndată ce va fi adoptat, îl vor contesta la Curtea Constituțională.

Așa s-a întâmplat și luna trecută când CCR a respins primul proiect, care diferea de actualul prin faptul că vârsta de pensionare creștea mai repede la 65 de ani. Motivul respingerii a fost că Guvernul nu așteptase avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Reprezentanții CSM au preferat să nu comenteze decizia luată de guvern.

