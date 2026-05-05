Miniștrii Guvernului Bolojan se reunesc marți, de la 09:30, într-o ședință extraordinară, asta în timp ce de la ora 11, în Parlament, are loc ședința în care este dezbătută moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Executivului.

Agenda ședinței extraordinare de guvern de marți, 5 mai:

1.PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor care deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea Domeniilor Statului, Pescuit şi Acvacultură;

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru instituirea unor reglementări în vederea gestionării Programului Educație și Ocupare 2021–2027;

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate şi autorizate fără taxă.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, anunţă că, dacă Guvernul va avea avizul Consiliului Legislativ pe tema legii care stabileşte acordarea primei de carieră didactică din fonduri europene, miniştrii se vor reuni într-o şedinţă extraordinară, marţi dimineaţă, pentru a aproba această modificare.

„Este un proiect la care lucrăm de foarte mult timp, este vorba de a modifica Ordonanţa 58 pentru a putea oferi primele respective din bani europeni. Avem modificare de program, avem banii puşi la o parte, avem tot ce ne trebuie ca să putem da profesorilor cei 1.500 de lei, ce ne lipseşte în acest moment este avizul Consiliului Legislativ. Mâine (marţi - n.r.) dimineaţă la ora 8:30 sperăm că îl avem, ca să putem adopta într-o şedinţă de Guvern extraordinară acest lucru”, a afirmat Dragoş Pîslaru, luni seară, după şedinţa de Guvern.

El a spus că modificarea nu a fost votată luni pentru că nu a existat acest aviz.

Ministrul interimar al Muncii a admis că avizul a fost solicitat, conform procedurii, luni după-amiază, pentru că a fost respectată procedura.

El a menţionat că tot marţi, în şedinţă extraordinară, Guvernul ar putea adopta o ordonanţă de urgenţă care vizează terenurile agricole, act normativ care, de asemenea, nu a primit avizul Consiliului Legislativ şi care este jalon în PNRR.

Trebuie precizat că în ședința de Guvern de pe 8 aprilie, Ministerul Proiectelor Europene a depus o notă de informare în care a prezentat 14 ținte și jaloane din PNRR care, dacă nu sunt îndeplinite, ar putea duce la penalizări de miliarde pentru România. Dintre acestea, doar unul singur viza Ministerul Agriculturii, mai exact jalonul 509. Acest jalon vizează crearea unui cadru juridic pentru utilizarea terenurilor de stat ca zone de accelerare pentru investițiile în sursele regenerabile de energie.

Guvernul a avut şi luni după-amiază o şediţă, în care a aprobat mai multe proiecte, printre care cel prin care Programul ”Noua Casă” continuă, cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei, dar şi o ordonanţă de urgenţă care permite Trezoreriei să ofere credite în valoare de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri, pentru accelerarea proiectelor din PNRR.

Premierul Ilie Bolojan se confruntă marţi cu moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR şi semnată de 254 de parlamentari. Rezultatul votului din plenul Camerelor reunite este greu de estimat, având în vedere că unii dintre semnatari au anunţat că nu vor şi vota moţiunea, alţii au schimbat brusc tabăra, iar negocierile pentru voturi se desfăşoară până în ultimul moment.



