Decizia a fost luată după ce premierul Ilie Bolojan a participat la şedinţele separate ale grupurilor parlamentare ale PNL din Senat, respectiv Camera Deputaţilor.

"Am avut o şedinţă a grupului parlamentar de la Camera Deputaţilor. Am propus ca grupul parlamentar să fie prezent la dezbateri mâine, iar în semn de protest faţă de această monstruoasă coaliţie PSD - AUR, grupul parlamentar PNL nu va participa la procedura de vot în cadrul moţiunii de cenzură. Bineînţeles că vom rămâne - liderul de grup şi încă doi sau trei vicelideri - în sală pentru a ne asigura că procesul de votare este unul conform regulamentului şi nu vor exista fraude", a precizat Andronache, după şedinţa de grup.

Întrebat în legătură cu faptul că grupul PNL de la Senat a decis ca parlamentarii să fie prezenţi în bănci, dar să nu voteze, Gabriel Andronache a susţinut că nu este nicio desincronizare, fiind o procedură discutată în cadrul grupurilor parlamentare.

"Bineînţeles că ne punem de acord între liderii de grupuri. Soluţia va fi cea pe care v-am precizat-o, pentru că am decis să protestăm la adresa modului în care PSD s-a aliat cu AUR şi au înregistrat această moţiune de cenzură", a arătat Gabriel Andronache.

De asemenea, întrebat dacă PNL o să treacă în opoziţie în cazul în care moţiunea de cenzură va fi adoptată, liderul deputaţilor liberali a precizat: "Domnul preşedinte (al PNL, Ilie Bolojan - n.r.) a luat cuvântul şi le-a spus colegilor faptul că opoziţia a făcut bine întotdeauna Partidului Naţional Liberal".

"Încă o dată vă precizez - este ceea ce a precizat domnul preşedinte, nu ne pronunţăm cu privire la rezultatul votului, noi continuăm demersurile pentru a convinge colegii care au semnat moţiunea să renunţe la această susţinere pe care o acordă celor care au iniţiat moţiunea de cenzură. Vom vedea mâine care va fi rezultatul votului. Aşa că, din perspectiva aceasta, să aşteptăm ziua de mâine. Asta nu înseamnă însă că domnul preşedinte Ilie Bolojan nu are dreptul să îşi exprime opinia cu privire la viitorul partidului. Să nu uitaţi însă că a fost vorba despre o discuţie în cadrul grupului parlamentar", a afirmat Andronache.

Potrivit acestuia, Ilie Bolojan are "tot creditul" partidului. "PNL are un preşedinte în funcţie ales de Congres, în mod evident că Partidul Naţional Liberal acordă tot creditul preşedintelui Ilie Bolojan. Nu confundaţi însă faptul că astăzi a avut loc o şedinţă a grupului parlamentar cu şedinţa Biroului Politic Naţional, unde eu, cel puţin personal, sunt sigur că partidul îi va acorda în continuare tot sprijinul şi va fi alături de el. Este până la urmă cel mai bun prim-ministru care, în mod evident, are sprijinul unei largi pături din populaţie astăzi, în orice situaţie ne vom afla după moţiunea de mâine", a mai spus Andronache.