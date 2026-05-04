În timp ce social-democrații vor să refacă aceeași coaliție, cei din PNL și USR resping o nouă colaborare cu ei și îi împing spre cei din AUR, cu care s-au aliat ca să dea jos Guvernul.

Președintele Nicușor Dan nu vrea un guvern cu AUR, cum nu vor nici cei din UDMR. Cum o soluție clară nu se întrevede, majoritatea liderilor spun, prudenți, că așteaptă rezultatul votului de marți.

În cazul în care Guvernul Bolojan este demis, vor urma consultări la Cotroceni pentru a forma o nouă majoritate. Până la instalarea unui nou Executiv, Guvernul ar avea puteri limitate.

PSD își dorește refacerea coaliției cu aceleași partide. Însă PNL și USR au decis deja că nu vor colabora din nou cu PSD.

Dominic Fritz, președintele USR: „Dacă PSD votează marți această moțiune, ne transmite că nu mai vor să mergem într-o direcție reformistă. Nu ne temem nici de alegeri anticipate. Nu ne temem de opoziție.”

Deși social-democrații spun că nu vor să intre la guvernare cu AUR, partidul lui George Simion pare să își dorească să facă parte din Executiv.

Reporter: „Legat de posibilitatea ca la Cotroceni să mergeți cu premier Călin Georgescu. Această propunere. Există această variantă?”

Petrișor Peiu, senator AUR: „Haideți să vedem. Haideți să vedem că se votează moțiunea, să vedem dacă președintele ne invită.”

În scenariul al doilea, dacă moțiunea nu trece, portofoliile rămase libere după demisia social-democraților vor fi în continuare gestionate de miniștrii interimari propuși de premierul Ilie Bolojan.

Dar și în acest caz trebuie să existe o majoritate parlamentară care să susțină un Guvern. Care ar putea fi aceasta?

Cei din PNL spun că rămân alături de Ilie Bolojan și îl vor propune tot pe el premier într-un Guvern minoritar.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL: „Dacă PSD dărâmă guvernul, nu mai facem nicio alianță cu PSD și fie mergem pe un guvern fără PSD, fie mergem în opoziție. Asta e decizia Biroului politic național.”

Însă și dacă ar coopta UDMR, USR și minoritățile, liberalilor tot le-ar mai trebui mai bine de 50 de voturi ca să ajungă la cele 233 necesare să aibă o majoritate în Parlament.

Cei din UDMR rămân fermi. Nu vor guvern cu AUR și nici să fie susținuți din Parlament de partidul lui George Simion.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Nu vrem cu AUR.”

Toată lumea pare să aștepte o soluție de la președinte, care a declarat că nu vrea să numească un premier dintr-o guvernare cu AUR.

Nicușor Dan, președintele României: „Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic.”

Conducerile PSD, PNL și USR dau asigurări că, în cazul în care varianta lor de guvernare nu este acceptată de președinte, e posibil să rămână în opoziție.

Planurile vor fi dezbătute de partide în ședințele interne pe care le-au programat deja pentru orele de după votul pentru moțiune.