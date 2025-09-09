Guvernul a desecretizat sumele plătite de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu pentru zborurile oficiale

Stiri Politice
09-09-2025 | 15:41
Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu
Inquam Photos / George Calin

Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la Tarom pentru vizitele oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu în ultimii ani.

autor
Cristian Anton

În total, în perioada decembrie 2021 - februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale ale celor doi premieri, în medie 362.889 lei / deplasare.

Potrivit BoardingPass, Nicolae Ciucă a ales avioanele Tarom pentru nouă vizite oficiale, efectuate între decembrie 2021 şi martie 2023, în Europa, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu.

Nota de plată pentru închirierea avioanelor de la compania aeriană de stat este de aproape 2,65 milioane de lei. Pe lângă aceste zboruri neregulate, fostul premier a mai utilizat de patru ori avioane militare pentru vizite oficiale în Grecia, Bulgaria şi Republica Moldova.

TAROM a încasat în total aproape 4 milioane de lei

În cazul lui Marcel Ciolacu, între iunie 2023 şi februarie 2025, acesta a efectuat 21 de vizite oficiale în afara României, dintre acestea, 11 fiind asigurate cu avioane ale Forţelor Aeriene Române.

Citește și
aeroport
Turiștii cu zboruri anulate ar putea primi banii în 14 zile. Se pregătesc reguli noi pentru despăgubirea pasagerilor

Pentru alte opt deplasări, s-au folost zboruri regulate, iar avioane Tarom au fost închiriate doar de două ori: în Emiratele Arabe Unite şi Qatar - 917.113,68 lei şi Turcia - 432.278,44 lei.

”În total, în perioada decembrie 2021 - februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale ale celor doi premieri, în medie 362.889 lei / deplasare”, mai transmite BoardingPass.

Oficial. Cât au costat cele 193 de deplasări ale lui Klaus Iohannis cu aeronave de lux. Record în 2023 pentru 26 de zboruri

Sursa: News.ro

Etichete: marcel ciolacu, zboruri, nicolae ciuca, costuri, desecretizare,

Dată publicare: 09-09-2025 15:41

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Aeroportul din România care va prelua zboruri internaționale. Mulți turiști merg în acea zonă
Stiri actuale
Aeroportul din România care va prelua zboruri internaționale. Mulți turiști merg în acea zonă

Guvernul a aprobat joi deschiderea unui punct de trecere a frontierei pe Aeroportul din Tuzla.  

Turiștii cu zboruri anulate ar putea primi banii în 14 zile. Se pregătesc reguli noi pentru despăgubirea pasagerilor
Stiri actuale
Turiștii cu zboruri anulate ar putea primi banii în 14 zile. Se pregătesc reguli noi pentru despăgubirea pasagerilor

Este vârf de sezon, iar odată cu aglomerația din aeroporturi apar și întârzierile sau chiar anulările curselor aviatice.

Una dintre cele mai cunoscute companii din lume vine în România. Șeicul care o conduce angajează sute de oameni
Stiri Economice
Una dintre cele mai cunoscute companii din lume vine în România. Șeicul care o conduce angajează sute de oameni

Etihad Airways, compania aeriană a Emiratelor Arabe Unite, situată în topul celor mai bune din lume, își deschide o reprezentanță și în România. Etihad va opera patru zboruri pe săptămână de la București la Abu Dhabi.  

Românii, mai prudenți în vacanțe. Peste o treime își iau măsuri de siguranță în caz de accidente sau zboruri ratate
Stiri actuale
Românii, mai prudenți în vacanțe. Peste o treime își iau măsuri de siguranță în caz de accidente sau zboruri ratate

A început sezonul vacanțelor, iar românii care pleacă în afara țării sunt din ce în ce mai precauți. Potrivit unui studiu recent, peste o treime preferă să își facă o asigurare de călătorie.

Un bărbat s-a dat drept însoțitor de bord și a zburat gratis de peste 30 de ori. Ce a urmat
Stiri externe
Un bărbat s-a dat drept însoțitor de bord și a zburat gratis de peste 30 de ori. Ce a urmat

Un bărbat din SUA, acuzat că s-a dat drept însoțitor de bord pentru a obține zeci de zboruri gratuite, a fost condamnat pentru fraudă electronică și pentru acces fraudulos în zona securizată a unui aeroport, scrie CNN.

Recomandări
Ce spune ministrul Muncii despre majorarea vârstei de pensionare, după declarația lui Ilie Bolojan
Stiri Politice
Ce spune ministrul Muncii despre majorarea vârstei de pensionare, după declarația lui Ilie Bolojan

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că PSD nu susţine creşterea vârstei de pensionare, subliniind că pensia este un drept câştigat şi că nu există niciun proiect sau discuţie în acest sens.

Școala a început fără profesori. Elevii, chemați la ore fără ca directorii să știe cine le va preda. „Să vină și vom vedea”
Stiri Educatie
Școala a început fără profesori. Elevii, chemați la ore fără ca directorii să știe cine le va preda. „Să vină și vom vedea”

A doua zi de cursuri a fost sau n-a fost, în funcție de școala și clasa în care învață copilul.

Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024
Stiri Politice
Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024

Un raport realizat de Expert forum, strict pe baza datelor din surse publice, arată că, în 2024, veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Septembrie 2025

48:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28