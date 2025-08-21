Aeroportul din România care va prelua zboruri internaționale. Mulți turiști merg în acea zonă

21-08-2025 | 19:56
Guvernul a aprobat joi deschiderea unui punct de trecere a frontierei pe Aeroportul din Tuzla.  

autor
Cătălin Covrig,  Yvette Mîrza

Măsura ar putea fi primul pas spre transferul a cel puțin unei părți din traficul aerian civil de la Mihail Kogălniceanu, unde avioanele militare perturbă uneori cursele de linie.

Deocamdată, la Tuzla aterizează doar avioane mici și elicoptere de pe platformele petroliere, dar planurile merg mai departe și se vorbește despre investiții într-o pistă care să permită aterizarea curselor de linie.

Aeroportul din Tuzla – unde urmează să fie deschis noul punct de trecere a frontierei pentru a prelua traficul aerian internațional – este deținut de un operator privat. Deocamdată, aici pot ateriza doar avioane mici, de până la 40 de pasageri, pentru că pista are doar o mie de metri.

Pentru ca Aeroportul din Tuzla să poată să primească avioane de linie, ar trebui să fie construită o nouă pistă de peste 2.000 de metri.

Dorin Ivașcu, managerul Aeroportului Tuzla: „Cred că ne-ar trebui vreo 70-80 de milioane de euro. Adică pista asta ar trebui demontată total și făcută una nouă, de o putere mai mare, de rezistență mai mare.”

Potrivit Guvernului, pe Aeroportul din Tuzla ar fi fost necesară înființarea unui punct pentru efectuarea formalităților de trecere a frontierei și pentru că aici aterizează elicoptere care vin dinspre platformele de foraj marin, din afara apelor teritoriale ale României.

Cristina Mitchievici, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Tuzla: „Cei care zboară pe platformele petroliere din Marea Neagră trebuiau să își lungească parcursul cu elicopterul, să se ducă mai întâi la Kogălniceanu, ca să facă vamă.”

Pe Aeroportul din Mihail Kogălniceanu aterizează în prezent și avioane militare, care uneori dau peste cap traficul civil de pasageri.

Au existat situații când zborurile au fost anulate din cauza exercițiilor armatei.

Aceste curse ar putea fi preluate de Aeroportul din Tuzla, în condițiile în care pista de acolo va fi extinsă.

Adrian Jiga, reprezentantul Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu: „La momentul actual operăm zboruri regulate către Turcia, de trei ori pe săptămână, către Londra, Anglia, de patru ori pe săptămână. Avem chartere sezoniere către Hurghada.”

La Mihail Kogălniceanu se lucrează la construcția unei piste noi, într-un proiect uriaș al armatei, de 2,5 miliarde de euro.

Se fac și lucrări de modernizare a turnului de control și a unui terminal, care ar urma să fie deschis în toamnă.

