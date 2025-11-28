Guvernul a aprobat cea de-a doua rectificare bugetară din 2025. Lista ministerelor care primesc bani în plus

Cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025, adoptată vineri de Guvern, este configurată pe o creștere economică de 0,6%, un nivel al PIB de 1.902 miliarde lei, o inflație medie anuală de 7,1% și un câștig salarial mediu brut de 8.700 lei/lună.

Principalele modificări pe partea de cheltuieli se referă la:

► cheltuielile de personal se diminuează cu 255 milioane lei;

► cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 6 milioane lei;

► cheltuielile cu dobânzile se diminuează cu 1 miliard de lei; cheltuielile cu subvențiile cresc cu 442 milioane lei;

► transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 2,217 miliarde lei;

► sumele alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post-aderare 2021-2027 se diminuează cu 336,6 milioane lei;

► cheltuielile cu asistența socială se diminuează cu 525,1 milioane lei;

► sumele alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de Modernizare se diminuează cu 326,6 milioane lei.

Bani mai puțini pentru proiectele din PNRR

Totodată, proiectele cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR se diminuează cu 2,017 miliarde lei; proiectele cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR se diminuează cu 584 milioane lei; cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 42,8 milioane lei; cheltuielile de capital se majorează cu 352 milioane lei.

Lista ministerelor care primesc mai mulți bani

Principalele suplimentări de sume sunt propuse pentru:

Ministerul Sănătății: +1.511 miliarde lei per sold. S-a asigurat suplimentarea transferurilor către bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (+1,678 miliarde lei) și s-au identificat economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-140 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-12 milioane lei), și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-15 milioane);

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +750 milioane lei pentru subvenții (+395 milioane lei), asistență socială (+105 milioane lei) precum și pentru active financiare (+250 milioane lei);

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +80,8 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea unei sume suplimentare pentru subvenții (+100 milioane lei). De asemenea, s-au identificat economii la cheltuielile cu bunuri și servicii (-1,2 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-13 milioane lei) și proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (- 5 milioane lei).

Principalele diminuări de sume sunt propuse pentru:

Ministerul Finanțelor - Acțiuni Generale: -2,089 miliarde lei, din care: - 1 miliard de lei dobânzi, - 800 milioane lei alte transferuri și - 289,86 milioane lei - proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: - 1,6 miliarde lei. Au fost identificate economii în principal la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-1 miliard lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de modernizare (-350 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-125 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-123 milioane lei), cheltuieli de personal (-1,8 milioane lei) precum și la bunuri și servicii (-0,8 milioane lei);

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: -499,2 milioane lei. Au fost identificate economii la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară PNRR (-248,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-120 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-99,9 milioane lei), alte transferuri (-26 milioane lei), precum și la bunuri și servicii (-5 milioane lei);

Ministerul Public: -320,7 milioane lei. Au fost identificate economii în principal la cheltuieli de personal (-7,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-13 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-300 milioane lei) și active nefinanciare (-0,4 milioane lei);

Serviciul de Telecomunicații Speciale: -145,1 milioane lei. Se propune asigurarea unor sume suplimentare la titlul bunuri și servicii (+9 milioane lei) și la titlul active nefinanciare (+2,5 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-14,7 milioane lei), precum și la titlul proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-141,9 milioane lei);

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: -129,2 milioane lei per sold. Au fost identificate economii la asistență socială (-755,1 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-7,1 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-10,8 milioane lei), cheltuieli de personal (-6,7 milioane lei) și la proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-1,4 milioane lei);

Tot aici, se propune alocarea suplimentară de sume, în principal, pentru: plata ajutoarelor de încălzire cu combustibili solizi și petrolieri în baza Legii nr.226/2021 cu suma de 451,4 milioane lei; alte cheltuieli cu suma de 3,0 milioane lei; transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 222,9 milioane lei;

De asemenea la Ministerul Finanțelor au fost identificate economii de 108,9 milioane lei, în principal la cheltuieli de personal (-71 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-1 milion de lei), alte transferuri (-3 milioane lei), proiecte cu finanțare din FEN post-aderare 2014-2020 (-0,7 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-45 milioane lei), active nefinanciare (-98,2 milioane lei), active financiare (-24 milioane lei) și s-au asigurat fonduri la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post-aderare 2021-2027 (+100 milioane lei) și alte cheltuieli (+34 milioane lei);

La Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au fost identificate economii de 66,3 milioane lei, la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din Fondul de modernizare (-1,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-50 milioane lei) și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-15 milioane lei);

La Ministerul Afacerilor Interne au fost identificate economii de 51,5 milioane lei, la cheltuieli de personal (-5 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-20 milioane lei), la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (- 50 milioane lei) și s-au asigurat sume la titlul asistență socială (+20 milioane lei) pentru plata pensiilor militare de stat și la titlul alte cheltuieli (+3,5 milioane lei) pentru plata integrală a sentințelor definitive pronunțate de instanțele de judecată;

La Curtea de Conturi economiile identificate sunt în sumă de 43,8 milioane lei, la cheltuieli de personal (-13 milioane lei), cheltuieli cu bunurile și serviciile (- 2 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) post-aderare (-26,8 milioane lei) și la active nefinanciare (-2 milioane lei);

La Agenția Națională de Integritate au fost identificate economii de 21 milioane lei, la cheltuieli de personal (-0,3 milioane lei), cheltuieli cu bunurile și serviciile (- 0,7 milioane lei) și la proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-20 milioane lei);

La Secretariatul General al Guvernului economiile identificate sunt 15,2 milioane lei per sold, la cheltuieli de personal (- 4 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-5 milioane lei), alte transferuri (- 0,4 milioane lei), alte cheltuieli (-0,8 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-52,8 milioane lei), și s-au asigurat sume la titlul subvenții (+47 milioane lei) pentru susținerea exportului, a mediului afacerist a tranzacțiilor internaționale și la titlul active nefinanciare (+0,8 milioane lei) pentru achiziționare echipamente IT.

